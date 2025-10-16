Có thể kiểm tra hàng giả, hàng nhái trên ứng dụng VNeID

(VTC News) -

Chiều ngày 16/10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Triển khai thí điểm Giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hoá chất, tiền chất trên nền tảng VNeID. Sự kiện khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc ứng dụng dữ liệu dân cư để giải quyết bài toán chống hàng giả, bảo vệ sức khỏe người dân và minh bạch hóa thị trường.

Nghi thức nhấn nút khởi động Hệ thống truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất trên nền tảng VNeID. (Ảnh: MH)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Phú – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an cho biết, một trong các vấn đề tồn tại trong giai đoạn hiện nay là thực trạng về kẽ hở trong quản lý hàng giả, hàng nhái và công tác quản lý hóa chất, tiền chất do các nguyên nhân như chưa tập trung được dữ liệu để định danh, quản lý chuỗi cung ứng, nhập khẩu, vận chuyển, sản xuất, tiêu dùng; thiếu liên thông dữ liệu giữa các ngành, các cấp để phối hợp quản lý; thiếu các cơ chế, chế tài yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân phải định danh trong chuỗi sản xuất, cung ứng… việc này ảnh hưởng, mang lại hệ lụy thường nhật, hàng ngày, hàng giờ cho sức khỏe, đời sống của Nhân dân.

“Bộ Công an cam kết hệ thống định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất sẽ tiếp tục được hoàn thiện dựa trên phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, bảo đảm hệ thống được triển khai thống nhất, an toàn, hiệu quả và bền vững”, Đại tá Trần Hồng Phú nhấn mạnh.

Đại tá Trần Hồng Phú – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: MH)

Giải pháp định danh truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất (VNIDCheck) được tích hợp trên ứng dụng VNeID nhằm khắc phục các kẽ hở trong quản lý do thiếu liên thông dữ liệu giữa các ngành. Đây là minh chứng cụ thể cho việc hiện thực hóa chủ trương đột phá về chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, biến dữ liệu dân cư thành "tư liệu sản xuất số".

Giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam. Trong đó, Tổng công ty Viễn thông MobiFone là đơn vị trực tiếp triển khai hệ thống.

Giải pháp được phát triển trên hạ tầng của Tổng công ty Viễn thông MobiFone, bảo đảm an toàn thông tin và thiết lập kênh kết nối truyền dẫn an toàn, thông suốt với C06. Đơn vị này cũng chịu trách nhiệm kết nối hệ thống với Cơ sở dữ liệu Dân cư (cho tính năng SSO và truy xuất nguồn gốc qua QR Code trên VNeID), Trung tâm Mã số mã vạch (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cơ sở dữ liệu Hóa chất quốc gia (Bộ Công Thương) và các hệ thống doanh nghiệp khác.

Giải pháp định danh truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất (VNIDCheck) được tích hợp trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: MH)

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Phú – Phó Cục trưởng C06 – chia sẻ, kết quả công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất trên nền tảng VNeID ngày hôm nay mới chỉ là bước đầu nghiên cứu, thống nhất giải pháp. Để hệ thống ngày càng hoàn thiện và triển khai hiệu quả, thực chất trong thời gian tới, đại diện Cục C06 đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, về pháp lý, trên cơ sở triển khai thí điểm hệ thống, các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với C06 – Bộ Công an tham mưu xây dựng hoàn thiện về cơ sở pháp lý truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất để báo cáo Thủ tướng chỉ đạo.

Đồng thời chủ động đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật về quản lý hàng hóa, hóa chất, tiền chất để kiểm soát chuỗi cung ứng, sản xuất trên nền tảng VNeID như: Yêu cầu các doanh nghiệp hóa chất bắt buộc phải đăng ký tài khoản định danh điện tử; khai báo lô sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển qua hệ thống truy xuất nguồn gốc trên nền tảng VNeID; Quy định trách nhiệm cơ quan Nhà nước liên thông dữ liệu và thẩm định các khâu trong chuỗi cung ứng, sản xuất.

Hai là, về dữ liệu, đề nghị lãnh đạo các đơn vị có liên quan chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với C06 để kết nối, chia sẻ dữ liệu, có quy chế thu thập, cập nhật, làm sạch dữ liệu thuộc lĩnh vực mình quản lý; quy định trách nhiệm của cán bộ trong các khâu của chuỗi cung ứng trong thẩm định, cập nhật dữ liệu.

Ba là, đối với hạ tầng và an ninh an toàn, C06 phối hợp với MobiFone và các công ty, đơn vị có liên quan, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống để vận hành chính thức; Nghiên cứu cơ chế đầu tư, hợp tác công tư trong triển khai thực hiện.

Bốn là, về nguồn lực triển khai, các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành có liên quan tổ chức tập huận cho cán bộ thực hiện công tác quản lý trong chuỗi cung ứng, sản xuất, vận chuyển… sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên nền tảng VNeID; Tổ chức các chương trình trao đổi, học hỏi kinh nghiệm các nước về quản lý hàng hóa, hóa chất, tiền chất.

Theo thống kê, chỉ riêng năm 2024 đã phát hiện và xử lý 47.135 vụ vi phạm với trị giá 425 tỷ đồng. Tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2025 với gần 10.000 vụ được xử lý trong các tháng đầu năm.

Về hóa chất, tiền chất, nhiều loại tiền chất công nghiệp hiện vẫn bị lợi dụng để điều chế ma túy tổng hợp, trong khi không ít hóa chất không rõ nguồn gốc được sử dụng trong pha chế thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và thuốc bảo vệ thực vật, gây rủi ro lớn cho sức khỏe cộng đồng.

Công tác quản lý còn phân tán, thiếu công cụ truy vết điện tử khiến cơ quan chức năng khó theo dõi dòng di chuyển của hóa chất, doanh nghiệp khó chứng minh tính hợp pháp, và người tiêu dùng không thể biết rõ nguồn gốc, mức độ an toàn của sản phẩm.

Thực trạng này phản ánh khoảng trống đáng kể trong giám sát và truy xuất hóa chất, tiền chất, đòi hỏi sớm xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn xã hội.