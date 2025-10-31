(VTC News) -

Đa phần mọi người thường chọn xây nhà vào mùa khô, khoảng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, vì thời tiết thuận lợi, ít mưa gió, vật liệu dễ bảo quản và tiến độ thi công nhanh hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mùa mưa hoàn toàn “cấm kỵ” cho việc xây nhà.

Lợi thế khi xây nhà vào mùa mưa?

Vào mùa mưa, nhu cầu xây dựng giảm, nhiều nhà thầu và đơn vị cung cấp vật liệu thường có chính sách ưu đãi. Do đó, nếu xây nhà vào thời điểm này giá nhân công và vật liệu ổn định hoặc có thể thấp hơn, qua đó giúp tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, mưa giúp sớm phát hiện các điểm yếu trong hệ thống mái, sân thượng hay móng nhà để xử lý kịp thời, tránh rủi ro về sau.

Giá nhân công và vật liệu có thể thấp hơn khi xây nhà vào mùa mưa. (Ảnh minh hoạ)

Với những ngôi nhà có vườn, xây mùa mưa sẽ là thời điểm lý tưởng để trồng cây và tạo không gian xanh mát tự nhiên.

Hạn chế của việc xây nhà vào mùa mưa

Xây nhà vào mùa mưa có khá nhiều hạn chế, không thể xem nhẹ. Theo đó, mưa kéo dài làm tăng độ ẩm nền đất và độ ẩm không khí dễ gây thấm nước, làm chậm khô vật liệu (bê tông, vữa), ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu nếu không kiểm soát. Ngoài ra, mưa lớn có thể làm việc che phủ, lưu trữ vật liệu ngoài trời khó khăn hơn.

Thời tiết ẩm ướt còn làm xi măng khó khô, gạch ngấm nước, sơn dễ bong tróc, chất lượng bê tông không đạt chuẩn.

Ngoài ra, tiến độ thi công có thể bị kéo dài do phải ngừng việc khi trời mưa, làm tăng chi phí nhân công và thời gian hoàn thiện.

Có nên xây nhà vào mùa mưa hay không?

Theo các chuyên gia xây dựng, xây nhà vào mùa mưa không hoàn toàn là điều cấm kỵ, nhưng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và giám sát chặt chẽ hơn bình thường. Nếu chọn được thời điểm thích hợp, có đội thi công chuyên nghiệp và áp dụng biện pháp chống thấm – che chắn hiệu quả, công trình vẫn có thể đạt chất lượng tốt và tiết kiệm chi phí.

Ngược lại, nếu chủ quan hoặc thiếu kế hoạch, việc xây nhà trong mùa mưa dễ dẫn đến hư hỏng, thấm dột và tốn kém trong khâu sửa chữa sau này.

Những lưu ý quan trọng khi xây nhà vào mùa mưa

Để việc xây nhà vào mùa mưa hạn chế rủi ro, gia chủ cần lưu ý một số vấn đề sau:

Chọn thời điểm khởi công hợp lý

Nếu bắt buộc phải xây vào mùa mưa, nên bắt đầu từ cuối mùa mưa hoặc giai đoạn mưa ít, tránh những tháng cao điểm mưa bão. Việc chọn đúng thời điểm giúp hạn chế rủi ro và giữ tiến độ ổn định.

Che chắn và thoát nước cho công trình

Công trình cần hệ thống che chắn tạm thời bằng bạt, tôn hoặc lều nilon để bảo vệ vật liệu và khu vực thi công khỏi nước mưa. Hố móng, khu vực đào đất cần làm rãnh thoát nước và bơm hút nước liên tục, tránh đọng nước gây sạt lở hoặc ngập nền.

Đồng thời, cần chọn vị trí tập kết vật liệu cao ráo, kê gạch và xi măng trên pallet hoặc tấm lót nhựa, tránh để nước ngấm làm giảm chất lượng.

Kiểm soát chất lượng vật liệu và bê tông

Khi trời mưa, tỷ lệ nước trong bê tông dễ bị sai lệch, dẫn đến bê tông yếu hoặc nứt sau khi khô. Do đó, cần pha trộn bê tông theo đúng tỷ lệ tiêu chuẩn và ưu tiên trộn tại khu vực khô ráo, có mái che.Giai đoạn đổ bê tông nên được thực hiện khi trời khô ráo; nếu mưa bất chợt, phải dừng thi công ngay và che chắn kín bề mặt để tránh nước mưa ảnh hưởng đến cường độ bê tông.

Nên giám sát kỹ công đoạn chống thấm khi xây nhà vào mùa mưa. (Ảnh: Vinavic)

Giám sát kỹ công đoạn chống thấm

Mùa mưa là cơ hội tốt để kiểm tra khả năng chống thấm thực tế của công trình. Ngay từ khi thi công, cần sử dụng vật liệu chống thấm chuyên dụng cho móng, sàn và mái, kết hợp các biện pháp xử lý mối nối, cổ ống xuyên tường để tránh rò rỉ nước. Đặc biệt, phần mái bằng và sân thượng phải được láng chống thấm kỹ, có độ dốc thoát nước hợp lý.

Đảm bảo an toàn lao động

Mưa trơn trượt, sấm sét và gió mạnh dễ gây tai nạn trên công trường. Vì vậy, chủ đầu tư cần bố trí thời gian làm việc hợp lý, ngừng thi công khi mưa lớn hoặc sấm sét, và trang bị đầy đủ áo mưa, giày chống trượt, găng tay cách điện cho công nhân.