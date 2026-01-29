Có nên dùng kính cường lực thay thế sàn bê tông?

(VTC News) -

Trong xu hướng kiến trúc hiện đại, các vật liệu mới ngày càng được ứng dụng linh hoạt nhằm tối ưu không gian, ánh sáng và tính thẩm mỹ. Bên cạnh sàn bê tông truyền thống, sàn kính cường lực đang trở thành lựa chọn táo bạo trong nhiều công trình nhà ở, thương mại và du lịch.

Sàn kính cường lực là gì?

Sàn kính cường lực là loại sàn được cấu tạo từ kính cường lực hoặc kính dán an toàn nhiều lớp, được xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao để tăng độ cứng và khả năng chịu lực. Cấu tạo của sàn kính cường lực gồm 2 thành phần cơ bản là hệ khung đỡ và kính cường lực.

Độ dày kính sàn thường dao động từ 12mm, 15mm đến 19mm, hoặc ghép từ 2–3 lớp kính dán nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Sàn kính cường lực có khả năng chịu lực gấp 4–5 lần kính thường. (Ảnh: Minh An Window)

Kính cường lực có khả năng chịu lực gấp 4–5 lần kính thường, khi vỡ sẽ tạo thành các hạt nhỏ không sắc cạnh, giảm nguy cơ gây thương tích. Sàn kính cường lực thường được lắp đặt trên khung thép, khung inox hoặc hệ kết cấu bê tông có tính toán tải trọng kỹ lưỡng.

Ưu điểm nổi bật của sàn kính cường lực

Ưu điểm lớn nhất của sàn kính cường lực là tối ưu ánh sáng tự nhiên. Nhờ khả năng xuyên sáng tốt, sàn kính cường lực giúp ánh sáng lan tỏa đều giữa các tầng, đặc biệt hiệu quả với nhà phố, nhà ống có diện tích hạn chế.

Về mặt thẩm mỹ, sàn kính mang lại cảm giác hiện đại, sang trọng và độc đáo, giúp không gian trở nên rộng và thoáng hơn so với sàn bê tông truyền thống. Với các công trình kinh doanh, sàn kính còn tạo hiệu ứng thị giác mạnh, thu hút sự chú ý của khách hàng.

Bên cạnh đó, kính cường lực còn có khả năng chống thấm, chống mối mọt, không cong vênh, dễ vệ sinh và không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm – một ưu điểm lớn trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam.

Nhược điểm cần cân nhắc

Ngoài những ưu điểm trên, sàn kính cường lực vẫn tồn tại không ít hạn chế. Trước hết là chi phí đầu tư cao, bao gồm vật liệu kính dày, khung đỡ chịu lực và chi phí thi công kỹ thuật cao hơn sàn bê tông thông thường.

Thêm nữa, cảm giác “nhìn xuyên xuống dưới” có thể gây tâm lý e ngại hoặc chóng mặt cho một số người, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Nếu không xử lý bề mặt kính tốt, sàn kính cũng dễ bị trơn trượt, nhất là khi dính nước.

Về kỹ thuật, sàn kính yêu cầu tính toán kết cấu chính xác, nếu thi công sai hoặc dùng kính kém chất lượng sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Có nên dùng kính cường lực thay thế sàn bê tông?

Theo các kiến trúc sư, sàn kính cường lực không được thiết kế để thay thế hoàn toàn sàn bê tông trong các công trình nhà ở thông thường. Bê tông vẫn là vật liệu chủ lực nhờ khả năng chịu tải lớn, độ bền cao và chi phí hợp lý.

Tuy nhiên, sàn kính cường lực là giải pháp bổ trợ hiệu quả, phù hợp sử dụng ở những khu vực có diện tích nhỏ, cần lấy sáng hoặc tạo điểm nhấn kiến trúc như: sàn giếng trời, sàn ban công trong nhà, cầu nối giữa các không gian hoặc một phần sàn tầng lửng.

Sàn kính cường lực phù hợp sử dụng ở những khu vực có diện tích nhỏ, cần lấy sáng. (Ảnh: Facebook)

Trong các công trình đặc thù như quán cà phê, showroom, khu du lịch, sàn kính có thể được sử dụng với mật độ cao hơn, song vẫn cần kết hợp hệ kết cấu chịu lực chắc chắn bên dưới.

Để có sàn kính cường lực đủ tính thẩm mỹ và đảm bảo an toàn, gia chủ nên mời đơn vị thi công chuyên nghiệp để nhận được tư vấn chính xác nhất.

Khi sử dụng sàn kính cường lực, nên ưu tiên kính dán an toàn nhiều lớp, có chứng nhận chất lượng rõ ràng. Độ dày kính, tải trọng cho phép và hệ khung đỡ cần được kỹ sư kết cấu tính toán cụ thể.

Ngoài ra, nên lựa chọn kính mờ, kính in hoa văn hoặc kính chống trượt để tăng độ an toàn và giảm cảm giác lo lắng khi di chuyển trên sàn.