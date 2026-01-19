Các mẫu cầu thang xương cá độc đáo cho nhà phố

(VTC News) -

Trong xu hướng thiết kế nhà phố hiện đại, tối giản và đề cao tính thẩm mỹ, cầu thang không chỉ đóng vai trò kết nối không gian mà còn trở thành điểm nhấn kiến trúc quan trọng. Một trong những kiểu cầu thang được ưa chuộng nhất hiện nay là cầu thang xương cá.

Cầu thang xương cá là gì?

Cầu thang xương cá là loại cầu thang được thiết kế với các bậc đối xứng nhau giống như đốt xương cá. Các bậc thang được gắn trực tiếp vào trục xương này, tạo cảm giác như các bậc “lơ lửng” trong không gian. Thiết kế này mang lại vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát và rất phù hợp với các ngôi nhà phố hiện đại, diện tích hạn chế.

Ưu điểm của cầu thang xương cá

Ưu điểm nổi bật của cầu thang xương cá là đa dạng kiểu dáng, màu sắc phong phú. Tùy theo diện tích ngôi nhà, gia chủ có thể lựa chọn kiểu dáng phù hợp như cầu thang khung đơn, cầu thang xương cá ziczac, xoắn ốc...

Ngoài ra, cầu thang xương cá giúp không gian trở nên thông thoáng hơn nhờ kết cấu gọn gàng, đặc biệt phù hợp với nhà ống, nhà phố có mặt tiền hẹp. Khi nhìn từ xa, cầu thang xương cá không gây cảm giác nặng nề, bí bách như các mẫu cầu thang xây kín truyền thống.

Cầu thang xương cá có tính thẩm mỹ cao. (Ảnh: Sbshouse)

Thêm nữa, cầu thang xương cá có tính thẩm mỹ cao. Thiết kế hiện đại, đường nét tối giản giúp cầu thang dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất như hiện đại, tối giản, công nghiệp hay Scandinavian.

Một ưu điểm khác là tính linh hoạt trong thiết kế. Cầu thang xương cá có thể thi công dạng thẳng, chữ L, chữ U hoặc uốn cong tùy theo mặt bằng nhà phố. Vật liệu sử dụng cũng rất đa dạng, từ thép sơn tĩnh điện, gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp cho đến kính cường lực, giúp gia chủ dễ dàng cá nhân hóa theo sở thích và ngân sách.

Nhược điểm của cầu thang xương cá

Dù sở hữu nhiều ưu điểm, cầu thang xương cá cũng có những hạn chế nhất định. Trước hết là chi phí thi công cao hơn so với cầu thang bê tông cốt thép truyền thống.

Ngoài ra, cầu thang xương cá đòi hỏi đơn vị thiết kế – thi công chuyên nghiệp. Nếu tính toán kết cấu không chuẩn, cầu thang có thể gặp tình trạng rung lắc, gây mất an toàn khi sử dụng. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với nhà có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ.

Những mẫu cầu thang xương cá độc đáo cho nhà phố

Cầu thang xương cá bằng gỗ

(Ảnh: Kientructrangkim)

Cầu thang xương cá bằng gỗ phù hợp với mọi không gian gia đình. Các bậc gỗ nổi bật trên khung xương gọn nhẹ, tạo điểm nhấn tinh tế cho phòng khách hoặc khu vực sinh hoạt chung.

Cầu thang xương cá sắt kết hợp bậc gỗ

(Ảnh: Cauthangnghethuat)

Đây là mẫu phổ biến nhất hiện nay. Khung xương bằng sắt hoặc thép sơn tĩnh điện màu đen, trắng hoặc xám, kết hợp bậc gỗ tự nhiên mang lại sự hài hòa giữa nét hiện đại và ấm cúng.

Cầu thang xương cá lan can kính cường lực

(Ảnh: Cauthangnghethuat)

Lan can kính trong suốt giúp không gian nhà phố trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn. Mẫu cầu thang này đặc biệt phù hợp với những ngôi nhà có phong cách tối giản, hiện đại.

Cầu thang xương cá lệch một bên

(Ảnh: Cauthangnghethuat)

Thay vì đặt khung xương ở giữa, kiểu thiết kế lệch một bên giúp cầu thang trông mềm mại hơn, đồng thời tạo thêm không gian trang trí dưới gầm thang như tiểu cảnh, kệ sách hoặc tủ lưu trữ.

Cầu thang xương cá xoắn ốc

(Ảnh: Cauthangnghethuat)

Với những nhà phố có diện tích hạn chế, cầu thang xương cá xoắn nhẹ giúp tối ưu không gian mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao, tạo cảm giác độc đáo và khác biệt cho tổng thể ngôi nhà.