Sang Trung Quốc thi đấu, nhà vô địch Muay Thái Lan bị hạ đo ván trong 47 giây

(VTC News) -

Video trận đấu giữa Lưu Tỏa và Yod Diesel

Hôm 14/4, sự kiện võ thuật WHS World Hero Fighting Professional League đã diễn ra ở Tam Á (Hải Nam, Trung Quốc). Võ sĩ của Trung Quốc, Lưu Tỏa đánh bại đối thủ người Thái Lan, Yod Diesel ở trận đấu kickboxing hạng 77 kg. Trong trận đấu tâm điểm này, nhà vô địch Trung Quốc Lưu Tỏa thắng chớp nhoáng với 47 giây.

Đối mặt với võ sĩ vô địch Yod Diesel từ Thái Lan, Lưu Tỏa khởi đầu trận đấu ở chế độ bùng nổ, tung ra những tổ hợp cú đấm như pháo liên châu. Chỉ sau hơn 40 giây khi trận đấu bắt đầu, Lưu Tỏa đã tung một cú đấm hậu nặng chính xác trúng cằm đối thủ trong lúc trao đổi đòn, khiến Yod Diesel đổ gục xuống như con diều đứt dây.

"Trận hạ knock-out kỷ lục này đã thể hiện hoàn hảo chân lý của võ thuật: "Võ công thiên hạ, chỉ tốc độ là không thể phá", tờ QQ của Trung Quốc viết.

Lưu Tỏa giành chiến thắng chớp nhoáng trước Yod Diesel

Lưu Tỏa giành được nhiều danh hiệu ở Sanda và võ tự do. Trong giai đoạn đầu thi đấu Sanda, Lưu Tỏa là nhà vô địch hạng 75kg tại giải vô địch Sanda tỉnh An Huy năm 2018 và vô địch hạng 80kg năm 2019. Sau khi chuyển sang thi đấu võ tự do, anh tiếp tục khẳng định mình với chức vô địch hạng 85kg tại giải vô địch võ tự do toàn quốc năm 2024.

Trong khi đó, Yod Diesel từng giành đai vàng Muay Thái hạng 165 pound miền Bắc Thái Lan năm 2021, vô địch giải đấu 8 người Ganamrung hạng 165 pound năm 2022, giữ đai vô địch MAX MUAYTHAI hạng 165 pound năm 2023 và là nhà vô địch Muay Thái Lumpinee TV-7 và TV-8 năm 2024.