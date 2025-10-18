Cô giáo gen Z sáng tạo cách trả bài độc lạ, học sinh thích thú như chơi 'túi mù'

(VTC News) -

Cô giáo Nguyễn Ngọc Bích Thư (27 tuổi), giảng dạy môn Vật lý tại THPT Buôn Hồ (Đắk Lắk), đã sáng tạo cách trả bài đặc biệt: che điểm số bằng miếng dán, học sinh muốn biết điểm phải tự tay cào.

Ý tưởng lấy cảm hứng từ thẻ cào điện thoại và trò chơi “cào trúng thưởng”, tạo cảm giác vừa hồi hộp vừa thú vị. Học sinh cho biết cách trả bài này giúp các em bớt áp lực và háo hức đoán điểm số của mình.

Video ghi lại hình thức chấm bài này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên Tiktok, đạt 11 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày đăng tải.

Trò chơi "cào điểm" trong lớp học của cô Bích Thư. (Ảnh trong video)

Không chỉ mang đến niềm vui sau giờ học căng thẳng của môn Vật lý, cách trả bài này của cô Bích Thư còn "chữa" tâm lý ngại, tự ti khi thấy điểm kém của học sinh.

Cô chia sẻ, nhiều học sinh bị áp lực khi thầy cô công khai điểm số trước lớp. Thậm chí, có trường hợp còn bỏ bài kiểm tra, không kiểm tra các lỗi sai dẫn đến tình trạng không hiểu bài, sa sút trong học tập.

Cô Bích Thư thân thiết, coi học trò như những người bạn. (Ảnh: NVCC)

Bích Thư kể cô cũng từng mang nỗi sợ vô hình với thầy cô. Vì thế, từ khi đứng trên bục giảng, cô chọn cách thấu hiểu và gần gũi với học sinh để xóa đi khoảng cách này.

"Tôi thường xuyên trò chuyện và chơi đùa với học sinh, ở một giới hạn nhất định. Tôi rất biết ơn các học sinh đã tin tưởng, trao những tâm tình và tham khảo ý kiến của mình. Với tư cách là người hướng dẫn, tôi luôn cố gắng đưa ra những suy nghĩ tích cực, đa chiều".