Nữ hiệu trưởng bỏ tiền túi thưởng học sinh đạt giải đi nước ngoài

(VTC News) -

Trước kỳ thi Học sinh giỏi thành phố, hiệu trưởng Nguyễn Thị Mai Huệ (THPT Nguyễn Huệ, Hà Nội) hứa sẽ có chuyến đi nước ngoài cho học sinh đạt thành tích. Học sinh giải Nhất được đi châu Âu, giải Nhì đi châu Á. Toàn bộ chi phí chuyến đi do cô chi trả.

Cô Mai Huệ, hiệu trưởng của trường THPT Nguyễn Huệ, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Ảnh: NVCC)

Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kết quả, học sinh Cung Văn Nam Khánh (lớp 12A13) đạt giải Nhì môn Tiếng Anh. Hiệu trưởng thực hiện lời hứa, thưởng chuyến đi châu Á như món quà chúc mừng.

Nam Khánh đang làm visa và được lựa chọn một trong hai điểm đến là Hàn Quốc hoặc Đài Loan (Trung Quốc).

Trong chuyến đi, ngoài thời gian học tập, Nam Khánh được tham quan các điểm đến nổi tiếng như bảo tàng, các khu di tích lịch sử, khu vui chơi. Em cũng sẽ tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa.

Hiệu trưởng Mai Huệ cho biết, phần thưởng thể hiện sự trân trọng, tình cảm cô dành cho nỗ lực của học sinh. Chuyến đi còn tạo cơ hội để học sinh khám phá, rèn luyện kỹ năng và tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế.

"Slogan của trường Nguyễn Huệ là học để làm người tử tế, học để hội nhập nên tôi rất chú trọng đến việc đưa các học sinh ra 'thế giới phẳng', để mở rộng tư duy và tạo dựng mối quan hệ tốt với bạn bè quốc tế. Cuối cùng để thầy cô và các em sống cuộc đời tự do và hạnh phúc", nữ hiệu trưởng nói.

Cô Mai Huệ, học sinh trong chuyến giao lưu quốc tế tại Singapore năm 2024 (Ảnh: NVCC)

Theo chia sẻ từ giáo viên, Nam Khánh từng rụt rè, nhút nhát và không có thành tích nổi bật trong học tập. Nhờ sự động viên và hỗ trợ của thầy cô, Nam Khánh dần tự tin, chủ động học tập và đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố năm nay.

"Tôi bất ngờ vì con được giải cao hơn mong đợi. Trong hành trình học tập tại trường, con ham học và năng động hơn. Tôi rất xúc động, biết ơn các thầy cô luôn chăm sóc và ủng hộ Nam Khánh", phụ huynh Minh Phương nói.