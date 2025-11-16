Có gì trong khách sạn tốt nhất thế giới 2025?

Tại lễ trao giải 50 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2025 diễn ra tại London (Anh) mới đây, Rosewood Hong Kong đã giành vị trí số 1. (Ảnh: Rosewood Hồng Kông)
Danh sách được bình chọn bởi 50 Best Hotel Academy, gồm 800 chuyên gia trong ngành khách sạn và du lịch, từ quản lý, chủ khách sạn đến nhà báo khắp thế giới. Các khách sạn được chọn ra từ 22 điểm đến trên toàn cầu. (Ảnh: Rosewood Hồng Kông)
Tọa lạc bên bờ cảng Victoria, tòa nhà Rosewood Hong Kong cao 65 tầng sở hữu vị trí tuyệt đẹp bên bờ sông. (Ảnh: Remoteland)
Khách sạn do kiến trúc sư Tony Chi (Đài Loan - Trung Quốc) thiết kế, mang phong cách tối giản hiện đại, gồm 413 phòng với nhiều hạng khác nhau. (Ảnh: Remoteland)
Với mặt tiền bằng đá vôi điêu khắc, vẻ đẹp tinh tế và tầm nhìn bao quát toàn cảnh đường chân trời, tòa nhà đã định nghĩa lại khái niệm sang trọng đô thị kể từ khi khai trương vào năm 2019. (Ảnh: Booking)
Nội thất trong khách sạn sử dụng gỗ tự nhiên cao cấp, cân bằng giữa sự thanh lịch và ấm áp, kết hợp các họa tiết phong phú, nghệ thuật. (Ảnh: Remoteland)
Hồ bơi vô cực dài 25 mét nằm trên tầng 6 của khách sạn nâng tầm trải nghiệm cho du khách. Đây không chỉ là nơi thư giãn mà còn là biểu tượng của sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, dịch vụ và tầm nhìn đẹp. (Ảnh: Remoteland)
Khu vực ghế ngồi trong mỗi phòng được bố trí không gian mở với sofa thoải mái và bàn cà phê để tận hưởng tầm nhìn bao quát. (Ảnh: Booking)
Phòng tắm sang trọng với đá cẩm thạch, bồn tắm, bồn rửa đôi, vòi sen đôi và gương vô cực. (Ảnh: Remoteland)
Tại đây, khách có thể thư giãn với dịch vụ spa, massage, chăm sóc sức khỏe toàn diện. (Ảnh: Remoteland)
Trải nghiệm ẩm thực và ăn uống tại khách sạn Rosewood Hong Kong rất phong phú với 8 nhà hàng. (Ảnh: Booking)
Giá phòng tại Rosewood Hong Kong thấp nhất từ khoảng 521 - 920 USD/đêm, trong khi các phòng sang trọng hơn có thể có giá lên tới 1.454 USD/đêm. (Ảnh: Remoteland)
