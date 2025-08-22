Có gì trên kênh truyền hình đối ngoại quốc gia sắp ra mắt của VTV?

(VTC News) -

Ngày 7/9 tới, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát sóng Vietnam Today - kênh truyền hình đối ngoại quốc gia đầu tiên bằng tiếng Anh, phát sóng 24/7, với mục tiêu quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc ra thế giới.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Vietnam Today được thành lập theo quyết định của Thủ tướng, trong khuôn khổ đề án cung ứng dịch vụ truyền hình đối ngoại quốc gia.

Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Đức Hoàng cho biết, kênh sẽ tích hợp công nghệ phụ đề đa ngôn ngữ để phù hợp với từng quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông nhấn mạnh: “Vietnam Today là cửa sổ nhìn về Việt Nam, mang đến bức tranh khách quan, sinh động về đất nước hôm nay: từ thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, môi trường đến đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Tại lễ công bố, nhà báo Lê Hoàng Linh, Trưởng phòng Chuyên mục Chính trị – Kinh tế, Ban Truyền hình đối ngoại, cho biết ê-kíp sản xuất có “khát khao kể câu chuyện Việt Nam một cách sống động, chính xác để người chưa biết sẽ tò mò, muốn tìm hiểu; người đã biết sẽ tiếp tục chia sẻ về Việt Nam".

Theo ông Linh, kênh sẽ có 20 bản tin mỗi ngày, cùng các chương trình chuyên sâu như Vietnam 360, Talk Vietnam, Executive Talk. Ở mảng văn hóa, nhiều chương trình mới được đầu tư như Tune Box, Vẻ đẹp tiềm ẩn, Hành trình di sản, giúp khán giả quốc tế khám phá một Việt Nam vừa truyền thống, vừa hiện đại.

Các chương trình sản xuất riêng cho Vietnam Today có thời lượng tối đa 5 tiếng/ngày, cùng 2 tiếng biên tập và làm phụ đề. Nội dung được thiết kế với phương pháp thể hiện mới lạ, góc nhìn phù hợp khán giả quốc tế, đáp ứng tiêu chí của truyền hình đối ngoại, tương tự các kênh quốc tế lớn.

Ông Lê Hoàng Linh - Trưởng phòng Chuyên mục Chính trị - Kinh tế, Ban Truyền hình đối ngoại giới thiệu về những chương trình đặc sắc của kênh Vietnam Today.

Về việc áp dụng AI dịch sang ngôn ngữ bản địa khi phát sóng ở một số nước, ông Đỗ Đức Hoàng cho biết: “Khi nào công nghệ thực sự an toàn, ổn định và đảm bảo dịch chính xác, chúng tôi mới triển khai".

Trong giai đoạn đầu, kênh sẽ phát sóng trong nước và một số khu vực như châu Âu, châu Mỹ, Lào, Myanmar. Từ năm 2026, VTV tiếp tục làm việc với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ truyền hình tại các địa bàn trọng điểm, để mở rộng diện phủ sóng quốc tế theo nhiều phương thức khác nhau.

Phó Tổng Giám đốc VTV khẳng định: “Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, báo chí trong nước và quốc tế, cũng như những gương mặt có ảnh hưởng, để cùng xây dựng nội dung hiện đại, hấp dẫn. Thông qua đó, Vietnam Today sẽ trở thành cầu nối đưa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt ra thế giới một cách thuyết phục”.