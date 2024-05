Có bầu 8 tháng nhưng tôi không muốn cưới vì chưa đủ tin tưởng bạn trai

Tôi và bạn trai yêu nhau được 2 năm nhưng tôi chưa có ý kết hôn dù nhà trai cũng giục giã.

Do sơ suất nên tôi đã để dính bầu. Bạn trai tôi và gia đình anh ấy mừng lắm, coi đây là lý do khiến tôi phải làm đám cưới. Tôi muốn con có một người bố chính danh, nhưng lại cảm thấy bất an nên cứ lần lữa mãi, đến giờ cái thai đã được 8 tháng nhưng tôi chưa muốn kết hôn.

Sắp sinh con nhưng tôi không muốn kết hôn. (Ảnh minh họa)

Bạn trai tôi cơ bản là một người tốt, có trách nhiệm nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ tin tưởng để sống với anh ấy cả đời.

Trong thời gian chúng tôi yêu nhau, anh ấy luôn quan tâm và chăm sóc tôi, chưa có hành động nặng tay với người yêu, kể cả khi tôi làm quá lên, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Trong câu chuyện của anh ấy, tôi manh nha cảm nhận người yêu ủng hộ hành động vũ phu nếu người vợ làm gì quá đáng. Anh ấy vô tư kể chuyện bạn mình đánh vợ vì chị vợ xúc phạm chồng. Điều khiến tôi lo lắng là bạn trai tôi thấy hành động đó là đúng.

Anh ấy rất hay nhắc các lỗi từng xảy ra dù tôi đã quên từ lâu. Mỗi lần tranh cãi, bạn trai tôi cứ nhắc đi nhắc lại khiến tôi rất mệt mỏi dù rằng sau đó anh ấy có xin lỗi.

Rồi còn rất nhiều chuyện nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày khiến tôi cảm thấy không yên tâm nếu anh ấy là chồng mình. Tôi thà làm mẹ đơn thân còn hơn vướng vào một ông chồng vu phu và chấp vặt.

Hai bên gia đình luôn giục giã nhưng càng gần đến ngày sinh, tôi càng không muốn kết hôn. Tôi có nên nói thẳng điều mình lo lắng để bố mẹ tôi không thúc giục nữa?