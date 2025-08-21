Clip em bé tròn mắt vô tội khi bị bố mắng khiến dân mạng 'cưng xỉu'

(VTC News) -

Em bé đáng yêu, tỏ vẻ ngạc nhiên vô tội khi bị bố mắng. (Nguồn @xuka0510)

Trong đoạn video được dân mạng lan truyền mạnh trên TikTok, một bé gái khoảng 3 tuổi bị bố mắng, bắt khoanh tay. Dù bố hết sức nghiêm túc nhưng em bé chỉ thể hiện biểu cảm ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến cuối mới rơm rớm nước mắt.

Clip 15 giây với dòng mô tả ngắn ngủi “Tức quá tức mà chưa có nói được” thu hút hơn 13,6 triệu lượt xem, 692 nghìn lượt yêu thích, 70 nghìn lượt chia sẻ và hơn 16 nghìn bình luận.

Cư dân mạng mê mệt biểu cảm cực đáng yêu của em bé: "Xin vía có cô con gái bỏ bụng có đôi mắt to tròn yêu như em bé này nhé. Cưng quá đi thôi. Em bé nghĩ thế nào về con trai chú. Anh học lớp 1 trường công, có xe đạp riêng biết tự đánh răng rửa mặt rồi nhé".

"Tóc con gái xinh quá. Chắc lúc bầu bí mẹ mình ăn nhiều hoa quả, xong mới đẻ được em bé trông vui tươi như này!"; "Em bé có hai má phúng phính lại ửng hồng mà mình cứ liên tưởng đến nhân vật Ngân giác mắng Kim giác trong Tây du ký, buồn cười mãi không thôi".

Hồng Vân bình luận: "Khi bị bố phê bình, em bé ngay lập tức thay đổi nét mặt chuyển sang 'hệ' đau khổ. Thấy bé với nét mặt này thì chắc chắn mọi tức giận của bố đều tiêu tan ngay thôi"

Lan Anh viết: "Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời bị mắng như vậy vẫn hớn hở không thôi. Bạn ơi sao bạn đẻ giỏi thế, xin vía cho vào bụng cô con gái. Ước mãi mà không tìm được ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng".

Thanh Tuấn bình luận: "Sau này tôi có con gái tui tranh thủ đi làm về sớm tôi trêu em nó liên tục thế này luôn. Biểu cảm quá là đáng yêu không còn điểm nào để chê. Thậm chí em bé còn trầm trồ chắc có lẽ đây là lần đầu bị bố mắng nhiều như vậy rồi".

Tùng Nguyễn: "Này không được vậy nhé, tý em bé khóc ra đấy, bố lại phải hết sức dỗ dành ngay. Lúc trước, tôi có một đứa con gái như vậy phải đi theo phục vụ cũng mệt lắm. Giờ tôi có tận hai đứa con gái như vậy luôn".

Người đăng tải clip là chị Phương, mẹ của bé gái. Theo chia sẻ của chị trên trang cá nhân, bé gái có tên ở nhà là Xuka, rất hoạt bát nên được nhiều hàng xóm cưng chiều.

Xuka rất thân với bố. Mỗi lần bố đi làm về là lập tức chạy lại chơi với bố ngay. Trong đoạn clip là một lần em chạy nhảy làm rơi vỡ đồ đạc. Người mẹ kể, bối cảnh của clip trên là một lần bé chạy nhảy làm rơi vỡ đồ đạc; bố có "rèn luyện" cho em bằng cách nói nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng em bé vẫn chưa hiểu mà chỉ càng nghịch nhiều hơn.