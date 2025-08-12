Clip người đàn ông ngồi xe lăn giơ cao ảnh Bác tại Concert Quốc gia gây xúc động

(VTC News) -

Clip người đàn ông lớn tuổi giơ cao ảnh Bác Hồ tại concert “Tổ quốc trong tim". (Nguồn: @thunder.su)

Trong clip đang được lan truyền mạnh trên mạng xã hội TikTok, người đàn ông U70 ngồi trên xe lăn được cảnh sát cơ động đưa lên khán đài concert “Tổ quốc trong tim” tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 10/8, có con gái và vợ ông theo sau. Tiếp đó, màn hình LED của sân khấu cũng quay hình ảnh ông đang giơ cao ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Clip chỉ kéo dài 20 giây với lời thuyết minh "Cho khoe ba mẹ tui nốt cái video nữa nha! Đã quá Tổ quốc ơi" thu hút 1,8 triệu lượt xem, 176.000 lượt thả tim và hơn 1.000 bình luận chỉ trong thời gian ngắn đăng tải:

"Cảm xúc yêu nước và tự hào nồng nhiệt đến hồn nhiên của bác ấy khiến tôi thấy mắt mình rưng rưng và tim ngập tràn yêu thương", "Ông đáng yêu quá, tình yêu nước được bộc lộ một cách tự nhiên và sôi nổi vô cùng";"Ấn tượng nhất concert là khoảnh khắc cầm ảnh Bác Hồ"; "Có ai như tớ không, vừa xem, vừa rơi nước mắt vì thương và tự hào. Hình ảnh đẹp thật sự đẹp"... cư dân mạng bình luận.

Nhiều người nhận ra ông lão và vợ ngoài đời: "Ông bà siêu đáng yêu luôn. Đợt đi Thái xem bóng đá mình đi cùng chuyến bay với hai người. Đến sân cổ vũ, mình cũng đứng cạnh ông bà luôn. Bà bảo ông cứ đi đâu là bà đi cùng, tất cả sự kiện cấp quốc gia đều có nhau"; "Cô chú còn xếp hàng mãi, kiên nhẫn chờ đợi đến lượt để vào xem. Tình yêu nước quá nồng nàn, đắm say. Chúc cô chú thật nhiều sức khỏe để có thể tham dự thật nhiều concert quốc gia nữa".

Hoàng Tú chia sẻ: "Cô chú truyền cảm hứng cho giới trẻ lắm ạ. Trong chương trình khi camera quay đến cô chú thì mọi người đều hò reo không ngớt. Trong suốt cả chương trình, cô chú cũng cổ vũ rất nhiệt tình, ôm ảnh Bác từ đầu đến cuối. Lúc nhìn thấy, mình thật sự rất xúc động. Chúc cô chú và gia đình thật nhiều sức khoẻ".

"Rưng rưng nước mắt khi thấy hình ảnh của thế hệ đi trước cầm ảnh Bác Hồ như vậy. Cuộc sống hòa bình, đẹp như này là một phần công lao của những ông bà, cô chú bác đóng góp không ngừng. Gia đình mình thật hạnh phúc vì cô chú vẫn khỏe mạnh. Chúc mọi người luôn đồng hành cùng nhau đến mọi concert thêm nhiều năm nữa", Đức Tùng viết.

Người đàn ông tạo nên khoảnh khắc xúc động trong đêm Concert “Tổ quốc trong tim” tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Nhiều người trẻ sau khi xem clip cũng bồi hồi xúc động khi nhớ về người thân của mình và tình cảm của họ đối với đất nước. "Ông ngoại mình cựu chiến binh bị mất hai chân. Mình hứa với ông năm nay kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 sẽ đưa ông đi xem diễu binh. Vậy mà chưa được thực hiện lời hứa, ông đã bỏ mình đi được 55 ngày rồi...", Trà My chia sẻ.

Tùng Thanh bộc bạch: "Ba mình cựu chiến binh chống Mỹ, giờ cũng đã 72 tuổi. Sắp tới chương trình kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, mình nhất định sẽ cùng ba từ Cần Thơ bay ra Hà Nội để tham dự. Những chương trình quốc gia như vậy các thế hệ đi trước rất mong muốn tham dự và đây cũng là cơ hội để thành viên gia đình gần gũi nhau hơn".

Hoa Nguyễn viết: "Dịp 30/4 và ngày 1/5 vừa qua, cha mình muốn vào trong TP.HCM để xem được lễ diễu binh mà mẹ bất ngờ trở bệnh nặng. Giờ mẹ mình đã mất rồi. Sắp tới ngày 2/9, cả gia đình lại không thể tham dự được vì đến 100 ngày của mẹ. Tuy ở nhà nhưng mình với cha sẽ vừa ăn cơm, vừa theo dõi chương trình qua TV và cổ vũ tất cả các chiến sỹ".

Người đăng clip - chủ tài khoản Phương Anh - cho biết trong phần bình luận rằng người giơ cao bức ảnh Bác Hồ trong Concert “Tổ quốc trong tim” là cha cô, ông Đinh Anh Tuấn (63 tuổi). Từ chiều 10/8, ông Tuấn cùng vợ, bà Nguyễn Thị Minh Phương (58 tuổi), đã có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để xếp hàng xem Concert "Tổ quốc trong tim". Bức ảnh Bác Hồ được hai vợ chồng mang theo từ nhà.

Do việc đi lại khó khăn nên ông được một chiến sỹ cảnh sát cơ động giúp đẩy xe lăn để di chuyển vào bên trong khán đài. Phương Anh chia sẻ, cha cô bị tai nạn giao thông nặng từ hơn chục năm về trước, cột sống bị tổn thương, ảnh hưởng đến khả năng vận động. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản ông và vợ thỏa mãn đam mê du lịch và bóng đá. Họ thường cùng nhau đi du lịch và tham dự nhiều sự kiện, trận bóng của đội tuyển Việt Nam.