Clip du học sinh, kiều bào ở Australia cùng hát Quốc ca mừng 2/9 gây sốt mạng

(VTC News) -

Clip kiều bào tại thành phố Melbourne, Australia hát vang Quốc ca. (Nguồn: @dngtrieu)

Trong clip đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, hơn 100 du học sinh, Việt kiều sinh sống tại thành phố Melbourne, Australia tụ họp, cầm cờ đỏ sao vàng, tay đặt lên trái tim, cùng hát vang Quốc ca để mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Cuối clip, họ đồng thanh hô vang: "Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng!".

Video có nội dung và hình thức cực kỳ chân phương, đơn giản này khiến cộng đồng mạng xúc động vì thể hiện tinh thần "nối vòng tay lớn", thể hiện tình cảm của người Việt ở năm châu cùng hướng về đất nước trong ngày lễ lớn: "Thật tuyệt vời khi thấy mọi người cùng hát Quốc ca Việt Nam ở thành phố Melbourne, nghe nhạc thật sự xúc động. Nhiều bạn trẻ du học sinh rất nhiệt tình trong việc kết nối để mọi người xa xứ có ngày vui như vậy".

"Người Việt Nam ở xa quê hương cũng có mong muốn tổ chức lễ Quốc khánh thật trang nghiêm. Tự hào quá mọi người ơi!"; "Xa đất nước, những ngày này cùng tụ họp trong hoạt động ý nghĩa như vậy, thật ấm áp và xúc động"; "Tôi cũng ở Melbourne mà không biết để cùng tham dự, rất tiếc! Hy vọng lại có thêm những lần sau để góp giọng cùng mọi người"...

Tình yêu nước của người Việt ở nước ngoài là chủ đề được bàn luận nhiều nhất, với những dòng tâm sự chân thành và xúc động. Thanh Tùng viết: "Dù đang sống xa quê hương nhưng trong tôi vẫn cháy rực một tình yêu mãnh liệt dành cho đất mẹ Việt Nam. Xem clip các bạn đồng ca, trong lòng tôi không khỏi xúc động và tự hào. Vì yêu tổ quốc, yêu đồng bào, chúng ta thể hiện tình cảm một cách văn minh, kiêu hãnh và đường hoàng".

Nancy Nguyễn chia sẻ: "Đây là cách những người con xa quê ăn mừng Tết độc lập. Thật vui khi mình cũng có mặt tại đây vào thời khắc trọng đại đấy. Ở nhà, mẹ vẫn cầm hộ 100.000 đồng quà tặng Tết Độc lập của Chính phủ, mình sẽ bảo mẹ cất cẩn thận để bao giờ về nước cho vào ví lấy may".

Nhiều cư dân mạng đang sống trong nước bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với đồng bào ở nước ngoài về nỗi nhớ quê hương và mong mỏi có mặt ở Việt Nam trong dịp Quốc khánh. Huyền Trang chia sẻ: "Tình cảm của kiều bào hướng về quê hương đất nước thật sâu sắc và đáng trân trọng. Kiều bào ta ở khắp nơi trên thế giới đã và đang là sợi dây kết nối bản sắc, văn hóa giúp xây dựng những cộng đồng vững mạnh. Thật tự hào khi được xem mọi người cùng ăn mừng".

Hồng Hạnh bình luận: "Tôi rất tự hào khi có nhiều kiều bào, du học sinh tại hải ngoại có thể cùng họp mặt nhau để tiến hành kỷ niệm một cách trang trọng như vậy. Chúc mọi mọi người gìn giữ sức khỏe, học tập tốt, lao động tốt, đem hình ảnh đẹp của người dân Việt Nam đi xa khắp thế giới".

Quang Linh viết: "Xúc động với tinh thần đoàn kết, yêu nước của những bà con sinh sống tại nước ngoài và các du học sinh. Mình mong mỏi có dịp được sang đây để gặp mặt, cùng chung vui với mọi người, không khí thật đáng ngưỡng mộ".

Chủ tài khoản đăng tải clip trên là một nữ du học sinh tại thành phố Melbourne, Australia. Cô chia sẻ thêm trên trang cá nhân rằng bản thân rất tự hào khi được cùng mọi người tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa trong ngày vui của dân tộc: "Dù ở xa, tôi chọn giữ vững 'ngọn lửa' của mình, bởi tình yêu nước vốn dĩ không thể bị giới hạn...".