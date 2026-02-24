3 việc đơn giản nhưng hiệu quả đánh bay uể oải, mệt mỏi sau Tết

(VTC News) -

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, Trần Ngọc Ly (28 tuổi, biên tập viên ở Hà Nội) quay trở lại công việc với trạng thái mệt mỏi, uể oải, thiếu động lực. “Suốt Tết tôi thức khuya xem phim, tụ tập bạn bè rồi ngủ nướng. Sáng nay đi làm trở lại, tôi tự thấy mình khó tập trung vào công việc. Ngồi trước máy tính để làm việc nhưng tôi vẫn theo thói quen lướt mạng xã hội nhiều, xem ảnh, chat với bạn bè về dư âm Tết” - Ngọc Ly nói.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cảm giác “chán đi làm” sau kỳ nghỉ Tết kéo dài không hiếm gặp, thậm chí được xem là phản ứng tâm lý bình thường khi nhịp sinh hoạt bị đảo lộn đột ngột. Trong những ngày lễ Tết, cơ thể quen với việc liên tục được tận hưởng những niềm vui từ ăn uống, dạo chơi, tụ tập bạn bè. Khi quay lại guồng quay công việc, cơ thể chưa kịp thích nghi với thay đổi đột ngột về giờ giấc sinh hoạt và cường độ làm việc.

Bác sĩ Hoàng cho biết, trạng thái này hoàn toàn có thể được cải thiện nhanh chóng nếu mỗi người chủ động “bật công tắc” năng lượng ngay từ những ngày đầu đi làm. Hãy thực hiện 3 việc đơn giản dưới đây để nạp lại năng lượng cho cơ thể:

Điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt, ngủ đủ giấc

Việc đầu tiên và quan trọng nhất là đưa đồng hồ sinh học trở về quỹ đạo quen thuộc. Sau những ngày thức khuya, dậy muộn, hãy quay lại lịch trình ngủ – thức khoa học, đảm bảo ngủ đủ 7 - 8 tiếng mỗi ngày. Giờ giấc ổn định giúp cơ thể nhanh chóng thích nghi, cải thiện sự tỉnh táo và khả năng tập trung.

Song song với đó, chế độ ăn uống cũng cần được “làm mới”. Sau Tết, hãy tăng cường rau xanh, trái cây, uống đủ nước để cơ thể thanh lọc và phục hồi năng lượng. Bác sĩ Hoàng lưu ý không nên lạm dụng cà phê hay đồ uống nhiều đường vì cảm giác tỉnh táo chỉ đến trong chốc lát, sau đó dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi hơn.

Nhiều người có cảm giác “chán đi làm” sau kỳ nghỉ Tết kéo dài (Ảnh minh họa).

Bắt đầu từ những việc nhỏ, dễ hoàn thành

Sai lầm phổ biến của nhiều người là lao ngay vào công việc với cường độ cao, khiến áp lực tăng lên và cảm giác chán nản càng rõ rệt. Theo chuyên gia tâm lý, ngày đầu đi làm nên được xem là “ngày khởi động”.

Hãy bắt đầu bằng những việc đơn giản như kiểm tra email, sắp xếp lại lịch làm việc, liệt kê các nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trong ngày. Việc hoàn thành từng đầu việc nhỏ sẽ mang lại cảm giác kiểm soát và thành công ban đầu, từ đó tạo động lực để tiếp tục xử lý những nhiệm vụ khó hơn.

Bên cạnh đó, việc dọn dẹp bàn làm việc gọn gàng, đặt thêm một chậu cây xanh hay bình hoa nhỏ cũng là cách hiệu quả để tạo không gian tươi mới, nâng cao tinh thần làm việc ngay trong ngày đầu năm.

Vận động nhẹ và giữ tinh thần lạc quan

Sau nhiều ngày ăn uống, nghỉ ngơi thiếu điều độ, cơ thể rất cần được “đánh thức” bằng vận động. Chỉ cần tập vài động tác giãn cơ, đi bộ nhẹ nhàng buổi sáng hoặc tranh thủ đứng lên vận động giữa giờ làm việc cũng giúp máu lưu thông tốt hơn, giảm cảm giác trì trệ.

Cùng với đó, hãy loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng như thông báo điện thoại, mạng xã hội trong giờ làm việc để não bộ tập trung trở lại. Quan trọng hơn, mỗi người nên tự đặt cho mình những mục tiêu nhỏ trong năm mới. Thay vì tiếc nuối kỳ nghỉ đã qua, hãy xem đây là điểm khởi đầu cho những kế hoạch rõ ràng và tích cực hơn.

Theo bác sĩ Hoàng việc điều chỉnh nhịp sống sau Tết không quá khó nếu được thực hiện từng bước. Chỉ cần áp dụng đều đặn 3 việc đơn giản trên, mọi người hoàn toàn có thể nhanh chóng đánh bay cảm giác uể oải, lấy lại sự cân bằng và bắt đầu năm làm việc mới với tinh thần hứng khởi, tràn đầy năng lượng.