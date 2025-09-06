Ấm lòng nhóm học sinh Cần Thơ dùng 100.000 đồng quà 2/9 nấu ăn cho người nghèo

(VTC News) -

Video: Nhóm học sinh Cần Thơ dùng 100 nghìn đồng quà 2/9 nấu suất ăn từ thiện

Trong khi nhiều bạn trẻ háo hức dùng số tiền 100 nghìn đồng quà Tết Độc lập của Chính phủ để mua sắm, ăn uống hay vui chơi, một nhóm học sinh lớp 12 ở Cần Thơ lại gây sốt mạng xã hội vì hành động nhỏ mà ấm áp: Cùng nhau gom số tiền ấy nấu những suất ăn nóng hổi trao tận tay người lao động nghèo ngoài đường.

Nhóm gồm 5 thành viên, đều học Trường THPT Lưu Hữu Phước (Cần Thơ): đó là Nguyễn Quốc Vĩnh Hưng (lớp 12A1), Nguyễn Trung Trực (lớp 12A1), Lê Thị Thu Trúc (lớp 12A5) Nguyễn Huỳnh Minh Điều (lớp 11A10), Lê Hoàng Kim (lớp 11A10).

Ngày 31/8, Vĩnh Hưng nảy ra một ý tưởng và chia sẻ với các bạn: “Hay tụi mình dùng số tiền 100 nghìn đồng Nhà nước tặng để mua đồ ăn, phát cho những người khó khăn đi”. Đề xuất này trong nhóm chat bạn bè ngay lập tức được các thành viên còn lại ủng hộ.

Cả nhóm góp 100 nghìn đồng quà 2/9 để làm việc ý nghĩa.

Họ đã mua mì và nguyên liệu về nấu các suất ăn.

Sau khi nhận được tiền quà Tết Độc lập, các bạn trẻ góp lại, tự đi chợ mua rau củ, mì, tàu hũ rồi cùng nhau nấu. Thu Trúc là người lập kế hoạch, phân chia việc cho từng thành viên, như ai nhặt rau, ai nêm nếm, ai phụ trách đóng gói…

"Chúng mình chỉ nghĩ đơn giản là được Nhà Nước quan tâm thì cũng cần san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, vì ở xung quanh nơi chúng mình sinh sống có các cô bác lớn tuổi rất chật vật để nuôi sống bản thân và gia đình, nên chúng mình quyết định cùng nhau nấu những phần mì nho nhỏ", Hoàng Kim chia sẻ.

Ban đầu, nhóm chỉ tính nấu trong số tiền 500 nghìn đồng quà 2/9, nhưng sau đó họ góp thêm tiền để tăng nguyên liệu và chuẩn bị cả chai nước cho mỗi suất ăn. Họ chuẩn bị được 50 suất.

Mỗi người một công việc.

Phần mì gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều muộn, khi những suất ăn đầu tiên được phát ra, cả nhóm xúc động nghẹn lại vì nhiều người già ngoài 70 tuổi, thậm chí ngót nghét 80 vẫn miệt mài kiếm sống ngoài đường. Một bà cụ nhận suất cơm rồi hỏi đầy lo lắng: “Mấy con còn đi học, lấy đâu ra tiền cho bà?”. Các bạn trẻ vội nói cho cụ yên tâm: “Tụi con được Nhà nước tặng nên có cho bà”.

Mang suất ăn đi phát, nhóm học sinh nhận ra, có những em nhỏ ở tuổi cắp sách đến trường nhưng không được đi học mà phải mưu sinh cùng cha mẹ. “Gặp các em nhỏ ngoài đường, mình thấy còn quá may mắn. Chỉ mong các em có thêm chút động lực để sau đó có thể tiếp tục đến trường”, Minh Điều chia sẻ.

Với nhiều người lao động nghèo, suất mỳ nóng hổi được trao với tinh thần chia sẻ không đơn thuần là bữa ăn, mà còn là sự an ủi. Còn với nhóm học sinh, họ cảm nhận niềm hạnh phúc khó tả khi được làm một việc tử tế, một việc có ích cho cộng đồng.

Hai bạn nam trong nhóm đi tặng suất ăn.

Hành động nhỏ nhưng chạm đến trái tim hàng triệu người.

Hành động của nhóm học sinh Cần Thơ nhanh chóng được lan tỏa trên mạng. Clip vỏn vẹn 16 giây ghi lại quá trình nấu ăn thiện nguyện từ suất quà 2/9 được đăng tải trên TikTok đã hút hơn 7,5 triệu lượt xem, hơn 900 nghìn lượt thích, gần 14 nghìn bình luận. Không dừng lại ở đó, video tiếp tục được lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng khác.

Cộng đồng mạng rần rần thả tim, khen ngợi hành động ý nghĩa của nhóm bạn trẻ: “Nhìn tụi nhỏ mà thấy ấm lòng quá, đúng là tuổi trẻ đáng tự hào”; “Một hành động nhỏ nhưng chạm đến trái tim hàng triệu người”; “Không phải cứ làm điều gì to tát mới là yêu nước, chỉ cần bắt đầu từ sự sẻ chia giản dị này thôi”...

Khi được hỏi về trải nghiệm này, cả nhóm đều thừa nhận họ đi từ cảm giác nôn nao, hồi hộp đến xúc động và hạnh phúc. Vui vì làm được điều ý nghĩa, xúc động vì sự đón nhận nồng nhiệt từ mọi người.

Cả nhóm trong buổi khai giảng năm học mới.

“Chúng mình thấy bản thân trưởng thành hơn sau việc này. Mình hiểu rằng trách nhiệm của tuổi trẻ không chỉ là học tập, mà còn là góp phần lan tỏa yêu thương, chung tay xây dựng đất nước. Đất nước muốn phát triển cần sự chung tay của cả tập thể. Chúng em là tập thể nhỏ, nhưng hy vọng hành động này sẽ chạm đến trái tim của nhiều bạn trẻ, để cùng nhau xây dựng một Việt Nam phồn vinh”, Thu Trúc tâm sự.

Cả nhóm còn hẹn nhau, nếu có thêm nguồn lực, họ chắc chắn sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện khác, không chỉ phát đồ ăn mà có thể phát sách vở, quần áo, hay làm những chương trình gắn kết học sinh với cộng đồng.