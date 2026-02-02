CLB Thanh Hoá khổ sở: Sắp không đủ người mà đá, HLV tha thiết mong được hỗ trợ

(VTC News) -

“Trận hòa này, một điểm có được ở thời điểm hiện tại, thực sự vô cùng quan trọng với chúng tôi", huấn luyện viên Mai Xuân Hợp mở lời trong buổi họp báo sau trận Đông Á Thanh Hoá hoà Nam Định 2-2 ở vòng 12 V.League tối qua (1/2). Trong hoàn cảnh khó khăn từ trong ra ngoài sân đấu, mỗi điểm số đối với đội bóng xứ Thanh đều quý giá.

Sau kỳ nghỉ, câu lạc bộ Thanh Hoá trở lại V.League với lực lượng tổn thất nặng. Đội bóng này chia tay huấn luyện viên trưởng Choi Won-kwon và hàng loạt trụ cột. Gần nhất, họ phải bán 3 tuyển thủ U23 Việt Nam là Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Văn Thuận và Nguyễn Thái Sơn cho CLB Ninh Bình (trong đó Ngọc Mỹ ở lại theo diện cho mượn). Khó khăn về tài chính và bộ máy quản lý vẫn chưa được giải quyết.

Video: Thanh Hoá 2-2 Nam Định.

"Trong bối cảnh đội bóng đang gặp muôn vàn khó khăn, điều khiến tôi tự hào nhất chính là sự đồng lòng, tinh thần chiến đấu và bản sắc của con người Thanh Hóa. Trong đội hình hôm nay có những cầu thủ không phải người Thanh Hóa, nhưng các bạn đã chấp nhận hy sinh, gạt bỏ mọi khó khăn về kinh phí, điều kiện sinh hoạt và hoàn cảnh cá nhân để ra sân thi đấu với tinh thần cao nhất. Với tôi, đó là điều trên cả tuyệt vời", huấn luyện viên Mai Xuân Hợp chia sẻ.

Cựu tuyển thủ Việt Nam liên tục nói cảm ơn tới các cầu thủ. Huấn luyện viên Mai Xuân Hợp chỉ có 17 cầu thủ trong danh sách đăng ký, trong đó có 3 thủ môn và một số cầu thủ bị ốm, bị đau vẫn ra sân. Sau khi Nguyễn Xuân Son đá hỏng quả phạt đền ở phút cuối, đồng nghĩa Thanh Hoá giữ lại được 1 điểm, tập thể CLB Thanh Hoá vui mừng không khác gì giành chức vô địch.

Huấn luyện viên Mai Xuân Hợp.

Huấn luyện viên Mai Xuân Hợp nói thêm: "Trong số những cầu thủ đăng ký thi đấu, có người bị lật cổ chân nhưng vẫn nén đau ra sân cùng đồng đội, có người sốt rất cao nhưng vẫn mặc áo đấu ngồi cùng anh em trên băng ghế dự bị, có người đau gối nhưng vẫn sẵn sàng xỏ giày để thi đấu. Nếu không có sự hy sinh đó, chúng tôi thậm chí chỉ đủ đúng 11 người trên sân. Đó là điều thực sự đau lòng với tôi trên cương vị một huấn luyện viên.

Ai cũng biết CLB Đông Á Thanh Hóa đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính sau những sự cố vừa qua. Vì vậy, tôi tha thiết mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các 'Mạnh Thường Quân', từ lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để CLB có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đây là vấn đề cấp bách, bởi chúng tôi thực sự không còn nhiều thời gian. Ngày 8/2, đội sẽ phải thi đấu với Công an TP.HCM, và với lực lượng mỏng như hiện nay, tôi không dám chắc các cầu thủ có thể duy trì mãi tinh thần và thể lực như thế này".

CLB Thanh Hoá hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng V.League mới nhất. Đội bóng xứ Thanh hơn vị trí áp chót chỉ một điểm. Mỗi trận đấu đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp đều mang tính chất "sống còn". Ở thời điểm này, các cầu thủ Thanh Hoá phải gắng gượng bằng tinh thần.

Đối thủ cũng đánh giá cao sự quyết tâm của CLB Thanh Hóa. Huấn luyện viên Mauro Jeronimo của Nam Định nhận xét: "Thanh Hoá không phải đội bóng yếu. Đôi khi vị trí trên bảng xếp hạng không phản ánh đúng thực lực. Dù họ thiếu vắng một vài cầu thủ quan trọng, nhưng tinh thần thi đấu của họ rất tốt.

Khi hai đội đặt cạnh nhau, dù trên lý thuyết chúng tôi mạnh hơn, nhưng khi đối đầu với một đội đang chiến đấu cho sự tồn tại của mình, lại được chơi trên sân nhà, có khán giả cổ vũ, thì mọi thứ trở nên khác đi".