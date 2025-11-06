CLB Công an Hà Nội thua đội bóng Australia, mất ngôi đầu bảng

(VTC News) -

Sau khi bị cầm hòa đầy tiếc nuối ở trận lượt đi, CLB Công an Hà Nội tái đấu Macarthur trên sân khách ở lượt trận thứ tư vòng bảng AFC Champions League. Đại diện của bóng đá Việt Nam chiếm ưu thế nhưng không đạt được kết quả có lợi.

Dù phải đá trên sân đối phương, đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking chơi bóng đầy tự tin, tạo ra thế trận ngang ngửa với Macarthur. Nguyễn Quang Hải cùng Stefan Mauk giúp CAHN kiểm soát khu vực giữa sân và tấn công nhịp nhàng.

Adou Minh ghi bàn nhưng không đủ giúp CLB Công an Hà Nội có điểm.

Khoảnh khắc sơ hở ở phút 20 khiến đội bóng Việt Nam bất ngờ thủng lưới. Luke Vickery đột phá vào vòng cấm và kiến tạo để Sime Grzan ghi bàn mở tỷ số. Dù vậy, CAHN nhanh chóng gỡ hòa nhờ pha lập công của Adou Minh.

Bước sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội tiếp tục thi đấu chủ động và có nhiều giai đoạn lấn lướt đối thủ. Tuy nhiên, khi đang có thế trận tốt, CAHN lại chịu bàn thua có phần không may. Cú sút xa của Anthony Caceres chạm chân cầu thủ đội khách lệch hướng, khiến thủ môn Nguyễn Filip không kịp cản phá.

Các học trò của huấn luyện viên Alexandre Polking dốc toàn lực tấn công ở cuối trận. Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải, Lê Văn Đô... liên tục làm khó các hậu vệ Macarthur. Tuy nhiên, đại diện của bóng đá Việt Nam không thể gỡ hòa lần thứ hai trong trận đấu.

Thất bại với tỷ số 1-2 trước Macarthur khiến CLB Công an Hà Nội mất ngôi đầu bảng E. Quang Hải và đồng đội có thể tụt xuống vị trí thứ ba nếu Tai Po thắng Bắc Kinh Quốc An trong trận đấu muộn.

Macarthur 2-1 Công an Hà Nội Grzan 20' 30' Adou Minh Caceres 76'

Đội hình Macarthur vs CAHN

Macarthur: Filip Kurto (12); Callum Talbot (25), Damien Da Silva (3), Tomislav Uskok (6), Harr Politidis (19); Luke Brattan (26), Oliver Randazzo (17); Sime Grzan (7), Anthony Caceres (10), Luke Vickery (8); Ji Dong-won (33).

CAHN (3-5-2): Nguyễn Filip (1); Trần Đình Trọng (21), Adou Minh (38), Hugo Gomes (3); Lê Văn Đô (88), Stefan Mauk (6), Vitao (8), Nguyễn Quang Hải (19), Cao Quang Vinh (7); Alan Grafite (72), China (30).