Cầu thủ Công an Hà Nội xô xát với đội bóng Trung Quốc, bị cổ động viên tấn công

(VTC News) -

Trận đấu giữa Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An) và CAHN tối qua 19/9 thuộc giải AFC Champions League 2 diễn ra hấp dẫn và căng thẳng. Xô xát xảy ra ở cuối trận khi cầu thủ đôi bên không giữ được bình tĩnh. Trong khi đó, cổ động viên trên khán đài ném nhiều vật thể nhằm vào các cầu thủ đội khách Công an Hà Nội.

Sự căng thẳng bắt nguồn từ pha va chạm giữa tiền đạo của đội bóng Việt Nam Rogerio Alves (tên khác là China) với cầu thủ Beijing Guoan là He Yupeng (Hà Vũ Bằng), khiến anh này nằm sân ôm mặt. Trong lúc trọng tài nhắc nhở cầu thủ 2 đội, He Yupeng lăn vào sân.

Cầu thủ Trung Quốc lăn vào sân câu giờ.

Tiền vệ Stefan Mauk xông đến lôi đối thủ ra ngoài sân. Có thể cầu thủ của CAHN cho rằng đối thủ cố tình dùng chiêu trò để trận đấu gián đoạn, bởi nếu có người bị đau trong khu vực thi đấu, đội bóng Trung Quốc có thể đưa đội ngũ y tế vào chăm sóc. Nếu He Yupeng nằm ở ngoài sân, trọng tài có thể cho trận đấu tiếp tục ngay.

Cùng Stefan Mauk, 2 đồng đội Cao Quang Vinh Pendant và Hugo Gomes cũng đẩy He Yupeng ra ngoài sân. Các cầu thủ Beijing Guoan lập tức lao vào dẫn đến xô xát. Trong khi đó, các cổ động viên đội chủ nhà ném nhiều vật thể xuống sân nhằm vào cầu thủ CLB Công an Hà Nội.

Trận đấu gián đoạn vài phút. Trọng tài chỉ rút ra 2 thẻ vàng cho Cao Quang Vinh Pendant (CAHN) và Wu Shaocong (Beijing Guoan).

Cầu thủ CAHN và Beijing Guoan đánh nhau trên sân.

Ở thời điểm xảy ra vụ đánh nhau, tỷ số là 2-2. CLB Công an Hà Nội ghi bàn trước và tạo ra thế trận áp đảo nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, để đối thủ lật ngược tình thế. Sau đó, Rogerio Alves - cầu thủ vào sân ở hiệp 2 - gỡ hòa cho đội bóng Việt Nam.

Trong những phút cuối trận, cả 2 đội đều có thêm cơ hội. CLB Công an Hà Nội tấn công dồn dập nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2.