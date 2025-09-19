Thêm đội bóng đặt mục tiêu thăng hạng V.League 2026-27

(VTC News) -

CLB Quảng Ninh - tân binh của giải hạng Nhất Quốc gia vừa tổ chức lễ xuất quân chuẩn bị cho mùa giải 2025/26. Sau nhiều năm vắng bóng ở sân chơi chuyên nghiệp, bóng đá Quảng Ninh một lần nữa xuất hiện và mang đến nhiều hy vọng mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Tuấn Dũng - chủ tịch CLB Quảng Ninh cho biết: "Sau hơn một năm thành lập, Quảng Ninh FC đã viết nên kỳ tích bất bại, trong 2 năm, từ hạng Ba lên hạng Nhì và nay góp mặt ở hạng Nhất. Thành quả ấy là minh chứng sống động cho tinh thần kỷ luật và đồng tâm, cho ý chí vươn lên mạnh mẽ của tập thể đội bóng đất Mỏ".

CLB Quảng Ninh đặt mục tiêu thăng hạng V.League.

Dẫu biết các đối thủ cũng có sự bổ sung chất lượng về nhân sự, ông Hà Tuấn Dũng khẳng định quyết tâm chơi hết sức, cạnh tranh tấm vé lên V.League. Họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Phú Thọ, Đồng Nai hay Bắc Ninh.

Hướng tới mùa giải hạng Nhất Quốc gia, đội bóng có sự chuẩn bĩ kỹ lưỡng khi đem về 11 bản hợp đồng mới, trong đó có những cái tên nhiều kinh nghiệm, từng thi đấu nhiều năm ở V.League như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn. Bên cạnh đó, đội bóng vùng mỏ có thêm nhiều cầu thủ từ các lò đào tạo lớn như Hà Nội FC, Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thể Công Viettel,…

Ông Nguyễn Việt Dũng - đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh chúc mừng thành công của đội bóng: “Năm nay CLB Quảng Ninh mang lại rất nhiều niềm vui, trận nào cũng nhiều bàn thắng. Chúng tôi rất phấn khởi và đã báo cáo kết quả này lên các lãnh đạo cấp cao tỉnh, đưa vào báo cáo chung của tỉnh lên Bộ Văn Hóa - Thể thao và Du lịch”.

Trong thời gian tới chúng tôi mong đội bóng bước vào giải Hạng Nhất và trên con đường thi đấu các giải chuyên nghiệp sẽ nhận được sự quan tâm, đồng hành của các đồng chí lãnh đạo cao nhất tỉnh, từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND. Và đặc biệt, Sở VHTTDL tiếp tục đồng hành cùng Ban giám đốc công ty, Ban huấn luyện để chúng ta có thành tích cao nhất”.