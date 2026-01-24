Nội dung này được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước theo quy định của Quốc hội và Chính phủ, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Ngày 23/1/2026, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 645/CT-CS đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế việc chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026, bảo đảm việc thực hiện thống nhất theo đúng quy định của pháp luật.

Theo nội dung công văn, việc không thu lệ phí môn bài được căn cứ trên các quy định pháp lý mới. Cụ thể, Khoản 7 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân quy định rõ: “Chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026”.

Từ năm 2026, người nộp thuế không phải kê khai, nộp phí môn bài.

Đồng thời, Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí cũng đã bãi bỏ toàn bộ các quy định liên quan đến lệ phí môn bài. Theo đó, Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí môn bài chính thức hết hiệu lực thi hành.

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời, người nộp thuế cũng không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài kể từ năm 2026.

Để bảo đảm thực hiện thống nhất, Công văn số 645/CT-CS yêu cầu các Thuế tỉnh, thành phố chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung chính sách mới đến người nộp thuế.

Bên cạnh đó, các cơ quan thuế địa phương cần thực hiện rà soát, áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định nhằm thu đúng, thu đủ số tiền lệ phí môn bài còn phát sinh phải nộp đối với năm 2025 trở về trước vào ngân sách nhà nước.

Việc chấm dứt thu lệ phí môn bài từ năm 2026 được đánh giá là một bước cụ thể hóa chủ trương cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế, qua đó góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.