Chuyên gia Malaysia nghi cầu thủ gian lận nhập tịch cố tình nói dối

(VTC News) -

Tờ New Straits Times đăng bình luận của chuyên gia Pekan Ramli về vụ bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia. Ông bày tỏ nghi ngờ rằng các cầu thủ cố tình gian dối để nhập quốc tịch và khoác áo đội tuyển Malaysia, dẫn đến việc bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phạt khi sai phạm bị phanh phui. Theo ông Ramli, các cầu thủ không thể không biết về gốc gác của chính mình.

"Họ có nhận thức được hậu quả không? Họ không nghĩ rằng mọi chuyện có thể đi xa đến mức này hay được hứa hẹn điều gì đó mà bỏ qua những rủi ro? Nếu FIFA thực sự có bằng chứng cho thấy ông bà của họ không phải người Malaysia thì chính các cầu thủ phải chịu trách nhiệm. Nếu họ biết mà vẫn im lặng, đây chính là hậu quả mà họ phải chịu", chuyên gia bóng đá Malaysia đặt vấn đề.

Đội tuyển Malaysia nguy cơ bị xử thua đội tuyển Việt Nam vì gian lận nhập tịch.

Không chỉ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt tiền, 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero cũng chịu án "treo giò" một năm. LĐBĐ thế giới xác định hồ sơ nhập quốc tịch của những cầu thủ này có chứa thông tin sai lệch so với giấy tờ gốc.

Cụ thể, theo thông tin mà FAM sử dụng để nhập tịch, 7 cầu thủ kể trên có ông hoặc bà sinh ra ở Malaysia. Cơ quan này cũng khẳng định đã thực hiện đầy đủ quy trình xác minh. Tuy nhiên, nhóm điều tra độc lập của FIFA lại thu thập được những giấy tờ gốc có chứa thông tin về nơi sinh của ông/bà cầu thủ hoàn toàn không phải ở Malaysia.

LĐBĐ Malaysia kháng cáo. Tuy nhiên, ngay cả các luật sư thể thao cũng cho rằng lập luận của FAM không có tính thuyết phục, theo những quy chế rất rõ ràng của FIFA trong vấn đề này.

"Hãy coi đây là lời nhắc nhở rằng trong bóng đá, đi đường tắt luôn phải trả giá", chuyên gia Pekan Ramli nói thêm.

Ông Saifuddin Abu Bakar - Cựu Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia - cũng cho rằng FIFA "nắm đằng chuôi" trong vụ việc này và có đủ bằng chứng mới đưa ra án phạt như vậy.

"Chúng ta chẳng biết FIFA có gì trong tay. Họ sẽ không mở cuộc điều tra nếu nội dung khiếu nại là vô căn cứ. Đừng vi phạm hiến chương. Đừng để đối thủ có cơ hội đâm sau lưng", ông Abu Bakar nhận định. Tuy nhiên, cựu quan chức LĐBĐ Malaysia vẫn hy vọng có điều bất ngờ xảy ra.

"Dù bạn giỏi hay kém thế nào, luôn có một phần trăm cơ hội. Đó là vận may", ông Abu Bakar cho biết.