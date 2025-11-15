Đếm ngược ngày Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM vận hành

Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM đang dần rõ hình hài để vận hành ngay tháng 12/2025. Không chỉ chuẩn bị cơ bản về hạ tầng, nhân sự, TP.HCM đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác với các định chế tài chính hàng đầu thế giới để hợp tác đầu tư, đào tạo nhân lực.

TP.HCM sẵn sàng vận hành IFC trong tháng 12

Hiện, TP.HCM tiếp tục triển khai các công việc theo kế hoạch về xây dựng IFC, trong đó trụ sở tại số 8 Nguyễn Huệ phường Sài Gòn, đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo. Đây là trụ sở làm việc trong thời gian chờ hoàn thiện xây dựng cơ sở tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cuối tháng 8, tháp tài chính Saigon Marina cao 55 tầng tại Ba Son, công trình đầu tiên trong lộ trình xây dựng IFC tại TP.HCM đi vào vận hành.

Cùng với đó, thành phố đã xây dựng các chính sách kêu gọi đầu tư hạ tầng ở khu lõi 9,2ha tại Thủ Thiêm, bao gồm trụ sở điều hành, quản lý, giám sát, tài phán...

Nhân sự có kinh nghiệm, trình độ trong lĩnh vực tài chính cũng được thành phố cử đi học tập kinh nghiệm tại nước ngoài để về vận hành IFC, đồng thời hợp tác với Đại học Việt Đức đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 2 tuần trước, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết trong tháng 11, Chính phủ sẽ ban hành các nghị định về IFC. Ông yêu cầu TP.HCM phải chuẩn bị các điều kiện để ra mắt trung tâm. Về các Nghị định, Phó Thủ tướng yêu cầu TP.HCM và Đà Nẵng phải tham gia kỹ, bảo đảm Nghị định ban hành ra là không còn vướng mắc, đi vào vận hành ngay.

Cũng tại phiên họp này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố đã chuẩn bị cơ bản điều kiện bộ máy nhân sự, sẵn sàng đưa IFC đi vào hoạt động. Dự kiến trong tháng 12 này sẽ công bố và vận hành, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết và Chính phủ ban hành Nghị định.

Không gian IFC tại TP.HCM có tổng diện tích gần 900 ha, trải rộng ở đô thị mới Thủ Thiêm, phường Sài Gòn, phường Bến Thành và khu vực sông Sài Gòn. (Nguồn: Sở Tài chính TP.HCM)

TS. Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho rằng Nghị quyết thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là một quyết sách quan trọng, được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 (diễn ra hồi tháng 6).

Theo ông Hiếu, IFC Việt Nam có nhiều điều đặc biệt, với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", tức một IFC hoạt động ở 2 nơi là TP.HCM và Đà Nẵng, chứ không phải là 2 trung tâm khác biệt ở 2 nơi.

Trong đó, TP.HCM là đầu mối tài chính quy mô lớn, phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, dịch vụ niêm yết. Đà Nẵng tập trung các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng công-nông nghiệp.

IFC tại TP.HCM kết nối thuận tiện với các khu sản xuất lớn của Đông Nam bộ, cảng biển, sân bay quốc tế... (Nguồn: Sở Tài chính TP.HCM)

“Với tư cách là một trong những người bấm nút thông qua chủ trương thành lập IFC, tôi rất vui mừng và mong đợi IFC chính thức vận hành. Đây là một cơ chế mà mục tiêu lớn nhất là tạo ra một thể chế về đầu tư kinh doanh mang tính chất cạnh tranh trong khu vực và thế giới, để thu hút đầu tư. Thu hút đầu tư ở đây không chỉ FDI, mà là mọi nhà đầu tư, kể cả những nhà đầu tư trong nước", TS Phan Đức Hiếu nói.

Một năm "chạy" cùng IFC của TP.HCM

Từ đầu năm, TP.HCM tập trung loạt giải pháp phát triển IFC, từ thể chế, chính sách, huy động nguồn lực gồm nhân lực, tài chính để xây dựng hạ tầng, không gian phát triển IFC. Nhiều hội nghị tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, vận hành được UBND TP.HCM và các sở, ngành liên tục triển khai.

Ngay khi bế mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I ngày 15/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã cùng đoàn công tác thuộc các sở, ngành của thành phố sang Mỹ để gặp gỡ, làm việc và ký kết hợp tác với nhiều đối tác lớn, nhằm hiện thực hóa đề án về một IFC hàng đầu khu vực.

Trong chuyến đi này, Sở Tài chính TP.HCM đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Sàn Giao dịch chứng khoán Nasdaq tại New York.

Theo đó, TP.HCM và Nasdaq sẽ hợp tác trong 5 lĩnh vực then chốt, là phát triển năng lực và quản trị thị trường, niêm yết chéo, chia sẻ kinh nghiệm về khung pháp lý và cơ chế vận hành, chuyển giao công nghệ tài chính và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đoàn công tác của UBND TP.HCM do Chủ tịch Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn, tại lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Đại học Kinh tế TP.HCM với Viện Tài chính New York ở Mỹ, về đào tạo nhân lực cho IFC tại TP.HCM.

Song song đó, Đại học Kinh tế TP.HCM ký kết hợp tác chiến lược với Viện Tài chính New York triển khai các chương trình đào tạo thực chiến về tài chính theo chuẩn quốc tế, với mục tiêu xây dựng đội ngũ chuyên gia, cố vấn và nhà điều hành cho IFC ở TP.HCM trong tương lai.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết thành phố đang tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm đưa IFC vào hoạt động.

Về khung pháp lý, theo ông Thảnh, thành phố đã tham gia góp ý chi tiết với 8/8 Nghị định hướng dẫn thành lập IFC. Hiện, 7 Nghị định đã được thẩm định, riêng Nghị định về chính sách cư trú, xuất nhập cảnh do Bộ Công an chủ trì, đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

Ngoài ra, thành phố cũng chủ động soạn thảo Quy chế hoạt động IFC phối hợp với Đà Nẵng, để đưa vào vận hành ngay sau khi khung pháp lý hoàn tất.

Về bộ máy và nhân lực, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cùng Sở Nội vụ được giao tham mưu đề án nhân sự, cơ cấu tổ chức.

Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố cũng tập trung rà soát, đẩy nhanh chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ xây dựng và phát triển IFC.

Khu lõi 9,2ha tại Thủ Thiêm gồm 11 lô đất dành xây dựng trụ sở điều hành, quản lý, giám sát, tài phán... đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Sở Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Trang thông tin điện tử IFC Việt Nam tại TP.HCM, tích hợp đăng ký thành viên và kết nối với IFC tại Đà Nẵng, nhằm thúc đẩy minh bạch và thuận tiện cho nhà đầu tư...

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định IFC tại TP.HCM không chỉ là nơi hội tụ dòng vốn lớn, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao, nâng cao năng lực quản trị, gia tăng sức cạnh tranh và hội nhập của quốc gia.

IFC đặt tại TP.HCM cũng là cơ hội để nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, phát triển hạ tầng, và khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính - thương mại toàn cầu.

Thành phố sẽ nỗ lực hết mình, và sẽ thực hiện thành công.

Người dân, doanh nghiệp tại TP.HCM rất quan tâm lộ trình đầu tư, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo công bố, không gian IFC tại TP.HCM có diện tích khoảng 899 ha trải rộng tại phường Bến Thành, phường Sài Gòn, khu vực Thủ Thiêm và 64 ha khu vực sông Sài Gòn.

TP.HCM dự kiến sơ bộ đầu tư cho IFC khoảng 172.000 tỷ đồng - tương đương 7 tỷ USD. Trước mắt chuẩn bị khoảng 16.000 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng khu lõi, bao gồm 11 lô tại Thủ Thiêm trong giai đoạn đầu (khoảng 2-3 năm).