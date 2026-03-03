Chứng khoán dự báo tiếp tục giảm do chiến sự Trung Đông, nhà đầu tư nên làm gì?

(VTC News) -

Tại Việt Nam, đóng cửa ngày 2/3, chỉ số VN-Idex đứng tại 1.846 điểm, giảm 34,23 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng giảm 3,82 điểm (-1,45%) về 259 điểm và UPCoM đi xuống 0,46% còn 128,71 điểm.

Nhiều chuyên gia nhận định, thị trường còn tiếp tục điều chỉnh giảm trong ngắn hạn và sẽ về quanh vùng 1.800 điểm.

Căng thẳng tại Trung Đông khiến thị trường chứng khoán nguy cơ tiếp tục chìm trong sắc đỏ. (Ảnh minh họa: Znews).

Theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường - Khối Phân tích, Công ty chứng khoán VNDIRECT, những biến động về địa chính trị ở khu vực Trung Đông đang tác động tới tâm lý đầu tư trên thị trường tài chính toàn cầu, do đó chứng khoán Việt Nam không tránh khỏi ảnh hưởng. Trong những phiên tới, chỉ số có thể được hỗ trợ quanh vùng 1.820 - 1.840 điểm và nếu giữ vững, VN-Index vẫn còn cơ hội quay lại xu hướng tăng.

Trong bối cảnh tâm lý thị trường đang chịu tác động mạnh từ yếu tố địa chính trị và áp lực bán gia tăng, ông Hinh cho rằng nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược quản trị rủi ro và cơ cấu danh mục thận trọng, dành thời gian quan sát, đánh giá diễn biến của chỉ số tại vùng hỗ trợ.

“Hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đối với nhóm cổ phiếu vẫn duy trì xu hướng tăng ổn định, đồng thời hạ tỷ trọng ở những mã xuất hiện áp lực bán mạnh. Do rủi ro rung lắc trong ngắn hạn còn hiện hữu, nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân, mua đuổi ở những cổ phiếu đang tăng mạnh để phòng tránh những biến động bất ngờ”, ông Hinh nói.

Trong khi đó, ông Đào Minh Châu, Phó Giám đốc Phân tích cổ phiếu, Công ty chứng khoán SSI, khuyến nghị chiến lược đầu tư phù hợp trong ngắn hạn cần đặt sự thận trọng và tính kỷ luật lên hàng đầu. Nhà đầu tư tuyệt đối tránh việc mua đuổi các cổ phiếu đã có đà tăng giá mạnh trong thời gian ngắn, vì rủi ro điều chỉnh và thua lỗ ở vùng giá cao là rất lớn. Bên cạnh đó, cần thực hiện đầu tư chọn lọc, thay vì đầu tư dàn trải.

“Nên tập trung nguồn vốn vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, triển vọng kinh doanh rõ ràng và định giá còn ở mức hợp lý, thuộc các nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ. Cùng với đó, cần cân nhắc chốt lời ở vùng hiện tại, chủ động hiện thực hóa lợi nhuận đối với các vị thế đã đạt mục tiêu, đặc biệt khi chỉ số tiếp cận các vùng kháng cự mạnh. Bảo vệ thành quả nên là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro như hiện nay”, ông Châu nói.

Nhận định về thị trường, Công ty chứng khoán Vietcombank - VCBS cho rằng, xác suất cao diễn biến điều chỉnh giảm chưa thể kết thúc trong ngắn hạn và mốc hỗ trợ gần nhất cần chú ý là quanh vùng 1.820 điểm.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) phân tích: Chỉ số VN-Index bị bủa vây bởi áp lực bán nên ngay khi mở cửa phiên giao dịch 2/3 thị trường đã giảm sâu và đóng cửa ở mức gần thấp nhất ngày. Thanh khoản trong phiên cũng tăng rất mạnh với khối lượng khớp lệnh vượt 70,8% so với mức bình quân 20 phiên.

"Giảm sâu với thanh khoản tăng cao đang cho thấy tín hiệu bán áp đảo và khả năng sẽ còn tiếp diễn trong phiên tiếp theo. Ngưỡng hỗ trợ 1.824 - 1.835 điểm được kỳ vọng sẽ cản đà giảm trong đợt điều chỉnh này và không loại trừ khả năng sẽ có đợt phục hồi tăng điểm trở lại", CSI dự báo.

CSI khuyến cáo nhà đầu tư cần hạn chế việc hoảng loạn bán tháo trong những phiên tiếp theo khi VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ trên, thậm chí có thể mở thêm vị thế, tăng thêm tỷ trọng ở những mã đang có lợi nhuận trong danh mục ở ngưỡng hỗ trợ 1.824 - 1.835 điểm.