Chuyên gia: Chứng khoán năm Bính Ngọ sẽ tăng vượt xa mọi dự báo

(VTC News) -

Khép lại một bùng nổ với hàng loạt cột mốc lịch sử, chứng khoán năm 2026 mở ra nhiều kỳ vọng mới. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán năm 2026 được nhìn nhận sẽ không còn là giai đoạn "nước lên thuyền lên". Khi những kỳ vọng lớn đã phản ánh vào giá, môi trường lãi suất không còn rẻ, cơ hội đầu tư sẽ phân hóa và chọn lọc hơn.

Trong bối cảnh đó, chất lượng doanh nghiệp và năng lực tăng trưởng thực sẽ là yếu tố được ưu tiên thay cho các làn sóng đầu tư và đầu cơ ngắn hạn.

Nhiều động lực tăng trưởng

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô & Chiến lược thị trường, Khối Phân tích của Công ty chứng khoán VNDirect nhận định, năm 2026, thị trường tài chính toàn cầu được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khó lường từ các rủi ro địa chính trị, chu kỳ lãi suất và hàng loạt yếu tố bất định khác.

Điều này cho thấy yếu tố chính trị có thể đóng vai trò là điểm tựa quan trọng, giúp kinh tế toàn cầu từng bước phục hồi sau giai đoạn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, những nỗ lực của Tổng thống Trump, nhiều cuộc xung đột trên thế giới sẽ có những kết thúc tốt đẹp. Thậm chí xung đột Nga và Ukraine sẽ có những đột phá để đi đến hoà bình.

Tại Việt Nam, ông Hinh cho rằng, năm 2026, điều hành tài chính – tiền tệ có thể vẫn phát sinh một số thử thách. Tuy nhiên, kịch bản “siết tín dụng đột ngột” gây tác động mạnh đến nền kinh tế là rất khó xảy ra.

“Trong bối cảnh thế giới và khu vực còn nhiều biến động, Việt Nam với lợi thế hòa bình và ổn định chính trị vẫn tiếp tục nổi lên như một điểm sáng trong mắt giới đầu tư quốc tế. Vì vậy, năm 2026, VN-Index vẫn tiếp tục chu kỳ tăng trưởng và có khả năng chinh phục mốc 2.000 điểm. Với đặc trưng của năm Bính Ngọ, thị trường dễ rơi vào trạng thái hưng phấn nên cũng không loại trừ khả năng VN-Index vượt xa các dự báo thông thường”, ông Hinh nói.

Nhiều động lực tăng trưởng cho thị trường chứng khoán Việt năm 2026. (Ảnh minh hoạ).

Nhận định về triển vọng nâng hạng và tác động đến thị trường chứng khoán, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, dòng vốn giải ngân ngay sau thời điểm nâng hạng có thể chưa tạo ra đột biến lớn trong ngắn hạn.

“Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của sự kiện này nằm ở việc mở rộng đáng kể tệp nhà đầu tư tổ chức quốc tế, đặc biệt là các quỹ chỉ được phép phân bổ vốn vào thị trường mới nổi. Nhờ đó, thị trường có cơ hội cải thiện thanh khoản, giảm sự phụ thuộc vào dòng tiền cá nhân trong nước và nâng cao tính ổn định trong trung và dài hạn”, ông Minh nói.

Theo các ước tính, trong vòng 5 năm sau nâng hạng, tổng dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam có thể đạt khoảng 25 tỷ USD. Riêng trong năm 2026, quy mô dòng vốn này được dự báo ở mức 2–6 tỷ USD, chủ yếu đến từ các quỹ đầu tư thụ động (ETF) và một phần dòng vốn chủ động.

“Việc nâng hạng thị trường chứng khoán mới chỉ là bước khởi đầu. Yếu tố có tác động sâu rộng hơn đến triển vọng thị trường nằm ở câu chuyện nâng hạng tín nhiệm quốc gia, bởi đây là biến số ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn của toàn bộ nền kinh tế”, ông Minh nói.

Nhà đầu tư nên chọn nhóm ngành nào?

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, mục tiêu năm 2026 không chỉ là tăng trưởng, mà còn xây dựng thị trường vận hành minh bạch, ổn định và có khả năng chống chịu cao. Cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, duy trì các tiêu chí nâng hạng và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin dựa trên hệ thống KRX, đồng thời chuẩn bị triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào đầu năm 2027.

Cùng với đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước định hướng tổ chức và vận hành các thị trường mới như thị trường carbon, thị trường tài sản mã hóa và thị trường dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tái cơ cấu cơ sở nhà đầu tư theo hướng cân bằng và bền vững, khuyến khích nhà đầu tư tổ chức và dài hạn. Việc đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy IPO gắn với niêm yết, hỗ trợ doanh nghiệp FDI lên sàn và xây dựng cơ chế phát hành trái phiếu cho dự án hạ tầng theo mô hình PPP được xem là giải pháp mở rộng chiều sâu thị trường.

Từ việc hoàn thiện các khung khổ pháp lý cho thị trường, ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Kinh doanh Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, thị trường chứng khoán năm 2026 sẽ không còn là giai đoạn "nước lên thuyền lên".

“Khi những kỳ vọng lớn đã phản ánh vào giá, môi trường lãi suất không còn rẻ, cơ hội đầu tư sẽ phân hóa và chọn lọc hơn. Trong bối cảnh đó, chất lượng doanh nghiệp và năng lực tăng trưởng thực sẽ là yếu tố được ưu tiên thay cho các làn sóng đầu cơ ngắn hạn”, ông Quang nói.

Vì vậy, triển vọng chứng khoán năm 2026 được định hình bởi nền kinh tế bước vào “Kỷ nguyên vươn mình” với sức mạnh đến từ nội lực. Mục tiêu GDP trên 10% trong năm nay đã thể hiện rõ quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong chu kỳ phát triển mới.

“Hàng loạt cải cách mang tính cấu trúc như phát triển thị trường vốn, thúc đẩy chuyển đổi số và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo dư địa tăng trưởng dài hạn, qua đó củng cố vai trò trung tâm của khu vực tư nhân trong nền kinh tế, trong khi khu vực nhà nước tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt ở những lĩnh vực then chốt. Điều này cho thấy nhiều nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng cao và ổn định, trong đó phải kể đến các nhóm ngành như: Chứng khoán, công nghệ, năng lượng, nhựa, giải trí; Bất động sản, bất động sản công nghiệp, xây dựng, hạ tầng, vật liệu. Đặc biệt, Ngân hàng vẫn là nhóm ngành không thể bỏ qua”, ông Nguyễn Việt Quang nói.