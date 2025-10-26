Chuyến công tác Châu Âu của Tổng Bí thư: Củng cố nền tảng vững chắc để phát triển

Ngày 25/10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Phần Lan và Bulgaria.

Với nhiều dấu ấn nổi bật và những kết quả đã đạt được, chuyến công tác của Tổng Bí thư đã đề ra những định hướng lớn, làm mới quan hệ, tạo xung lực, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt lên tầm cao mới với 2 nước Phần Lan và Bulgaria.

Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Diễn ra vào thời điểm Việt Nam kỷ niệm hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Phần Lan và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Bulgaria, đánh dấu chặng đường hợp tác bền vững kéo dài nhiều thập kỷ và mở ra giai đoạn hợp tác mới hướng tới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững; kết quả quan trọng nhất trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan và Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chính là việc hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan; Việt Nam - Bulgaria.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, trong khuôn khổ đối tác chiến lược, nước ta và hai nước đều nhất trí tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về chính trị, phối hợp trên trường quốc tế; phát huy những lĩnh vực hợp tác truyền thống như tăng kim ngạch thương mại đầu tư vào 2 nền kinh tế; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế tuần hoàn, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng những lĩnh vực mà Phần Lan và Bulgaria trong những năm vừa qua đạt được nhiều thành tựu.

"Các cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thư với lãnh đạo cấp cao các nước đã giúp tăng cường quan hệ về hợp tác quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu của chúng ta và cũng là thế mạnh của 2 nước Phần Lan- Bulgaria", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Với sự coi trọng cao độ và thắm tình hữu nghị, tại 2 nước đến thăm, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đều dành cho Tổng Bí thư và đoàn sự đón tiếp hết sức trọng thị và chu đáo; cùng nhau thảo luận đưa quan hệ giữa Việt Nam với Phần Lan và Bulgaria phát triển mạnh mẽ tương xứng với tầm vóc hiện có, các nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực mà hai bên cần đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới như kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, hợp tác biển bền vững, chuyển đổi số, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu...

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước và dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động, quan hệ giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển bền chặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cũng khẳng định, hai bên đã thảo luận nhiều giải pháp để thúc đẩy sự tăng trưởng trong quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước với nhiều lĩnh vực tiềm năng mà mỗi nước có thế mạnh riêng.

Tổng thống Bulgaria bày tỏ sự ấn tượng về tốc độ tăng trưởng trưởng kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là việc thời gian gần đây, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, điều này sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển ổn định trong thời gian tới. Tổng thống cũng đánh giá cao chính sách ngoại giao năng động, tích cực của Việt Nam đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về phần mình, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng tái khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Phần Lan - Bulgaria; ghi nhớ sự hỗ trợ của của các bạn dành cho Việt Nam trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước và mong muốn Phần Lan và Bulgaria tiếp tục là đối tác, là bạn đồng hành tin cậy trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuyến công tác tại 2 nước đến thăm là Tổng Bí thư luôn dành một khoảng thời gian thoả đáng tới dự và chủ trì các buổi gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp tiêu biểu nhằm ghi nhận những đề xuất, trực tiếp trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp 2 nước, đồng thời gợi mở những lĩnh vực mà doanh nghiệp 2 nước có thể phối hợp làm ăn kinh doanh lâu dài đem lại lợi ích thiết thực cho nền kinh tế của mỗi nước.

Ông Stefan Sundman, Chủ tịch Tập đoàn Upm Phần Lan - hoạt động trong lĩnh vực về chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh và vòng tuần hoàn - cho biết, Việt Nam là đối tác năng động và quyết tâm của lãnh đạo Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ - đây cũng là lý do tập đoàn thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam phát triển mạnh mẽ như vậy.

"UPM hi vọng khoản đầu tư của mình sẽ hỗ trợ các sản phẩm tiêu dùng của thị trường Việt Nam và có đóng góp quan trọng vào quá trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; qua đó trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trong thời gian tới", ông Stefan Sundman nói.

Trước hàng trăm doanh nghiệp 2 nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ quan điểm và cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp 2 nước Phần Lan - Bulgaria có thể kết hợp làm ăn kinh doanh, hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế của mỗi nước.

Đồng thời, nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến khó lường, khó đoán định, hợp tác về kinh tế thương mại sẽ là trụ cột quan trọng để tạo ra giá trị, đáp ứng quá trình phát triển kinh tế ở mỗi nước.

Chiều 21/10, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và chủ trì buổi gặp gỡ các doanh nghiệp Phần Lan tiêu biểu

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, thế mạnh của Việt Nam có nguồn khoáng sản phong phú và đất hiếm để sản xuất chip bán dẫn, phát triển khoa học công nghệ. Hiện Việt Nam có một số hợp tác với các nước trong lĩnh vực này. Tuy nhiên Việt Nam mong muốn hợp tác với các nước để làm phong phú thêm lĩnh vực hợp tác trong lĩnh vực này.

Cùng với việc gặp gỡ trao đổi thông tin, động viên bà con Việt kiều tại các nước đến thăm, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bulgaria, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Trường đại học Tổng hợp Sofia, một trong những ngôi trường danh tiếng và lâu đời nhất của Bulgaria.

Tại đây Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 trụ cột hợp tác chiến lược mà hai nước cần ưu tiên trong thời gian tới. Đó là tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, tăng cường đối thoại chiến lược giữa các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các tổ chức chính trị - xã hội; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng theo hướng thực chất, phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược mới được nâng cấp, nhất là trong các lĩnh vực như an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và đào tạo cán bộ quốc phòng và đưa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư trở thành trụ cột trung tâm.

"Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, khó đoán định như hiện nay, chúng ta cam kết tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và các tổ chức, diễn đàn quốc tế khác như WTO, ASEAN-EU, ASEM, OECD, UNESCO.

Chúng ta cùng cam kết ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và việc tôn trọng đầy đủ cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên Hợp Quốc, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Cần tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở và bảo đảm thượng tôn pháp luật trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế", Tổng Bí thư cho biết.

Chuyến thăm chính thức Phần Lan và Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, gửi đi thông điệp về quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Việt Nam và hai nước châu Âu trong việc đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững của mỗi quốc gia, khu vực và thế giới.

Những thành quả đạt được trong chuyến thăm sẽ củng cố thêm nền tảng vững chắc để Việt Nam cùng Phần Lan và Bulgaria viết tiếp những câu chuyện hợp tác thành công.