Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Bulgaria

Sáng nay (23/10, giờ địa phương), Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria diễn ra trọng thể tại Quảng trường Thánh Alexander Nevski, Thủ đô Sofia.

Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân chủ trì lễ đón.

Đúng 9h35, xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tiến vào Quảng trường Thánh Alexander Nevski trước sự chào đón trang nghiêm của đội nghi lễ, quân nhạc.

Tổng thống Cộng hòa Bulgaria và Phu nhân đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại nơi đỗ xe, bắt tay, nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư thăm chính thức Bulgaria.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng thống Rumen Radev cùng Phu nhân trên bục danh dự.

Tổng thống Bulgaria mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân di chuyển tới thảm đỏ, bước vào vị trí danh dự. Đội trưởng đội danh dự Bulgaria chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến thăm Bulgaria. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Bulgaria.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu đoàn viên chính thức hai nước tham dự lễ đón. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev tiến hành duyệt đội danh dự.

Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa tưởng nhớ các chiến sĩ vô danh tại Tượng đài Chiến sĩ vô danh.

Hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm.

Ngay sau lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm nhằm thảo luận những phương hướng hợp tác đưa quan hệ 2 nước lên tầm cao mới.