Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Phần Lan, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Paula Risikko đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, nhất là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược và khẳng định sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Phần Lan tại Đông Nam Á.

Bà Risikko nhấn mạnh chuyến thăm mở ra giai đoạn hợp tác mới có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trên kênh hợp tác nghị viện.

Nhắc lại kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho tháng 3/2024, bà Risikko bày tỏ vui mừng hợp tác nghị viện ngày càng phát triển tốt đẹp và thực chất, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Bà Risikko gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan Paula Risikko. (Ảnh: TTXVN)

Cảm ơn tình cảm nồng hậu và sự đón tiếp trọng thị mà Bà Risikko và Quốc hội Phần Lan đã dành cho Đoàn, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Quốc hội Phần Lan trong hệ thống chính trị Phần Lan, cũng như những đóng góp tích cực của bà Risikko và các lãnh đạo Quốc hội Phần Lan cho quan hệ hợp tác nghị viện và quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Phần Lan đã dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước; khẳng định các chương trình viện trợ không hoàn lại của Phần Lan trong thời kỳ Việt Nam bắt đầu mở cửa đã góp phần giúp Việt Nam đạt được thành tựu kinh tế - xã hội thời gian qua, đặc biệt là trong việc nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Việt Nam mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ với Phần Lan, trong đó kênh nghị viện đóng vai trò thiết thực trong việc thúc đẩy và giám sát triển khai các thỏa thuận liên chính phủ, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tin cậy giữa hai quốc gia; tin tưởng rằng với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, hợp tác trên các lĩnh vực và hợp tác nghị viện sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa.

Hai bên nhấn mạnh vai trò quan trọng của nghị viện hai nước trong việc hỗ trợ các nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân; thúc đẩy tháo gỡ các rào cản về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước sinh sống, học tập và làm việc tại lãnh thổ của nhau.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện thông qua việc duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; thành lập các nhóm nghị sĩ hữu nghị tại Quốc hội hai nước và thúc đẩy giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan Paula Risikko. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội Phần Lan có tiếng nói thúc đẩy 7 nước còn lại trong EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư EU và Phần Lan đầu tư vào Việt Nam. Tổng Bí thư mong muốn Quốc hội Phần Lan tích cực ghi nhận, ủng hộ tiến trình cải thiện thực thi pháp luật và minh bạch hoá trong khai thác thuỷ sản của Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện châu Âu; thúc đẩy với EC sớm gỡ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh mong muốn hợp tác biển sẽ trở thành trọng tâm giữa hai quốc gia biển Việt Nam – Phần Lan.

Hai bên cũng trao đổi về việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, qua đó thể hiện tiếng nói chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới. Liên quan đến vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư đề nghị Phần Lan ủng hộ lập trường, quan điểm của ASEAN trong xử lý vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho.