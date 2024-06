Chung cư vừa dứt 'cơn sốt', đến lượt đất nền ven đô tăng giá

(VTC News) -

Anh Trần Tuấn Nam, môi giới bất động sản ở Hà Nội cho biết, đất ở khu đô thị cũng như đất thổ cư ven Hà Nội đang có dấu hiệu tăng giá rõ rệt.

Ví dụ, nhiều lô đất quanh khu vực Vân Canh, Kim Chung (huyện Hoài Đức) trước đây mua khoảng 100 triệu đồng/m2 thì giờ rao bán tăng lên 110 triệu đồng/m2, có nơi còn 120 triệu đồng/m2.

Hay một lô đất tại Đông Anh có diện tích 102m2 nằm ở mặt đường khoảng 5m đang được rao bán với giá 6,5 tỷ đồng, tương đương gần 64 triệu đồng/m2. Theo anh Nam, mức giá này đã tăng gần 1 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Hiện nhiều người đã ngỏ ý mua với giá 6,2 tỷ đồng nhưng chủ đất chưa bán.

“Giá đất vùng ven đang tăng lên, do đó nhiều chủ đất cho biết phải được giá thì họ mới đồng ý”, anh Nam cho hay.

Khảo sát của PropertyGuru Việt Nam cũng cho thấy, giá đất khu vực Hoài Đức ở vị trí kinh doanh, đường hai ô tô tránh nhau thuộc xã Kim Chung đang ở mức 83-95 triệu đồng/m2, tăng so với mức 80-90 triệu đồng/m2 cuối năm ngoái.

Tương tự, đất hai ô tô tránh nhau ở An Thượng, Di Trạch, La Phù ở mức 63-80 triệu đồng/m2, tăng nhẹ 3 triệu đồng/m2.

Giá đất nền ven đô tăng, nhiều nhà đầu tư bắt đầu gom mua để "lướt sóng". (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, tại huyện Gia Lâm, đất Đa Tốn, Kiêu Kỵ gần Vinhomes Ocean Park có giá chào bán 45-52 triệu đồng/m2, tăng 2-3 triệu đồng/m2 so với cuối năm ngoái. Đất mặt đường kinh doanh Cổ Bi ở mức 85-95 triệu đồng/m2, thay vì mức 80-90 triệu đồng/m2 thời điểm trước Tết.

Đất nền ở huyện Đan Phượng cũng ghi nhận sự tăng giá khi vị trí mặt đường Tân Lập rao bán 50-58 triệu đồng/m2, tăng nhẹ khoảng 3% so với nhiều tháng trước đó. Đất dịch vụ khu Tân Tây Đô, giá rao bán cũng thiết lập mức 85-95 triệu đồng/m2 thay vì mức 80-90 triệu đồng/m2 cuối năm ngoái.

Sẽ không tăng "sốc"

Theo TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), thời gian gần đây, tại nhiều khu vực ven thành phố đất nền lại "nóng".

Từ đó, xuất hiện nhiều nhà đầu tư đi "săn" đất ở những địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao. Nhiều khu vực ghi nhận lượng giao dịch đất nền tăng "đột biến", nhất là những lô đất đã tách thửa.

“Thị trường ghi nhận một số khu vực có hiện tượng “tăng giá vô căn cứ”. Cần hết sức lưu ý để tránh hình thành các cơn sốt “ảo”, gây nguy cơ mất an toàn, khi thị trường còn đang trong tiến trình hồi phục”, ông Đính cảnh báo.

Đồng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Property Guru Việt Nam - nhận định, số lượng các nhà đầu tư có sẵn tiền đi gom mua đất nền ngày càng nhiều. Khi nhu cầu tăng rõ ràng hơn thì giá sẽ tăng. Nhiều đơn vị môi giới cũng đã xác nhận là giá đất nền có sự điều chỉnh ngay từ tháng 3 năm nay.

Ông Tuấn lý giải, sự hồi phục sớm của thị trường đất nền được thúc đẩy bởi hai yếu tố là "sóng" đón đầu thay đổi của các bộ luật mới sẽ có hiệu lực từ năm 2025 và sự bão hòa của các kênh đầu tư khác.

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ ảnh hưởng đến thị trường đất nền khá nhiều từ năm 2024 trở đi. Quy định siết chặt về phân lô đất nền đang là điểm nóng, dự báo nguồn cung đất nền phân lô sẽ giảm rất mạnh sau 2025, nhưng nhu cầu về đất nền thì khó mà đi xuống trong dài hạn vì người Việt vẫn rất chuộng loại hình này.

Khi cung ít cầu nhiều, giá đất nền sẽ tăng lên. Nhiều nhà đầu tư muốn nắm bắt xu hướng này sẽ bắt đầu đi săn đất nền trước khi luật mới áp dụng.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản hiện không có nhiều sản phẩm để xuống tiền. Phân khúc căn hộ “tắc” dự án mới do pháp lý chưa khơi thông, nhà riêng, nhà phố kém đa dạng, giá bán lại cao. Trong khi đó, đất nền lại là sản phẩm dễ mua, dễ sang tên, có sổ và giữ tài sản bền vững, an toàn, khả năng sinh lợi tốt và quan trọng nhất là hiện tại giá vẫn đang rất “mềm” so với 2-3 năm trước đó.

Đất nền cũng là loại hình mà bất kỳ thành viên nào của thị trường cũng có thể đầu tư do sự đa dạng về diện tích, mức giá, khu vực.

Tuy nhiên ông Đinh Minh Tuấn cũng nhấn mạnh, không phải sản phẩm đất nền nào cũng có thể tăng giá và được thị trường đón nhận.

"Chỉ những sản phẩm sở hữu lợi thế về pháp lý sạch, vị trí tốt, gần hạ tầng hay các khu công nghiệp, khai thác được giá trị thương mại mới được người mua săn đón và có thể tăng giá trong tương lai. Dù vậy, đà tăng giá của đất nền sẽ khó có thể mạnh như giai đoạn cao điểm và khó xuất hiện tình trạng tăng “sốc” như từng diễn ra ở vài năm trước", ông Tuấn nhận định.