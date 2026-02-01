Chung cư Hà Nội chưa sổ hồng giá tăng tiền tỷ, khách chốt mua 'chớp nhoáng'

(VTC News) -

Chị Trần Thị Nguyệt kể, cách đây 2 năm, vợ chồng chị mua căn chung cư hơn 60m² tại quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) với giá 1,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 30 triệu đồng/m². Lúc đầu, hai vợ chồng chị băn khoăn vì căn hộ này vẫn chưa có sổ hồng, nên sợ sau này khi cần tiền sẽ khó thanh khoản.

Đến giữa năm 2025, hai vợ chồng chị Nguyệt quyết định chuyển xuống ở nhà mặt đất, nên rao bán căn chung cư này. Điều khiến vợ chồng chị Nguyệt bất ngờ là căn hộ được chốt với mức giá 3,4 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với 2 năm trước và thanh khoản cũng rất nhanh, chỉ khoảng 1 tháng sau khi rao bán đã có khách mua.

"Do chủ đầu tư có một số vi phạm khi thi công, nên nhà chưa có sổ hồng, tôi bán nhà bằng hợp đồng mua bán và lập vi bằng. Dù không có sổ hồng nhưng mức giá bán được cũng khiến tôi ngỡ ngàng", chị Nguyệt nói.

Anh Lê Văn Long (quê Ninh Bình) kể, anh mới bán xong căn hộ 85m² tại quận Thanh Xuân cũ với giá gần 8 tỷ đồng, tương đương hơn 94 triệu đồng/m². Căn hộ này được anh Long mua vào năm 2022 với mức giá 3,5 tỷ đồng. Như vậy, sau khoảng 4 năm sử dụng, căn hộ của anh Long tăng giá tới 60% so với thời điểm mua.

Nhiều chung cư chưa có sổ hồng vẫn tăng giá tốt.

"Ban đầu tôi nghĩ căn nhà không có sổ sẽ khó bán, nhưng bất ngờ có người liên hệ mua ngay. Thực tế, các căn hộ không có sổ đỏ tại dự án này vẫn được thực hiện mua bán bình thường", anh Long nói.

Thực tế, nhiều chung cư chưa có sổ hồng vẫn có đà tăng giá tốt thời gian gần đây nhờ mặt bằng giá chung của toàn thị trường bị đẩy lên cao.

Đơn cử, tại chung cư HH Linh Đàm, một căn hộ 56m² với thiết kế 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, cuối năm 2024 có giá chào bán khoảng 2,1 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, căn hộ cùng diện tích đang được rao bán với giá 2,95 - 3 tỷ đồng, tương đương khoảng 52,6 triệu đồng/m². Như vậy, chỉ sau một năm, giá căn hộ tại đây đã tăng gần 1 tỷ đồng/căn.

Tương tự, tại khu đô thị Thanh Hà, một căn hộ diện tích khoảng 76m², thiết kế 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh hiện có giá khoảng 3,5 tỷ đồng, tương đương 46 triệu đồng/m². Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, căn hộ này chỉ giao dịch khoảng 2,5 tỷ đồng, tương đương gần 33 triệu đồng/m². Như vậy, chỉ sau một năm, giá căn hộ tại Thanh Hà đã tăng khoảng 13 triệu đồng/m².

Tại phường Thanh Xuân (Hà Nội), dự án Mỹ Sơn Tower nằm trên đường Nguyễn Huy Tưởng chưa có sổ, song giá bán đã tăng mạnh thời gian qua. Từ mức khoảng 30 triệu/m² của hơn 2 năm trước, hiện giá bán đã lên mức 60 - 70 triệu/m². Cùng khu vực, căn hộ tại dự án Golden West đang được rao bán trung bình 65 - 70 triệu/m² trong khi năm 2022, giá rao bán tại đây khoảng 30 triệu/m².

Tại xã Đại Thanh, những căn hộ giao dịch bằng hợp đồng mua bán (chưa có sổ) thuộc dự án Đại Thanh có giá khoảng 30 triệu/m², trong khi các căn đã có sổ dao động 45 - 50 triệu/m². Năm 2022, giá căn hộ tại đây chỉ khoảng 15 - 17 triệu/m².

Cẩn trọng khi giao dịch

Theo các chuyên gia, đà tăng giá của các căn hộ chưa sổ hồng không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường căn hộ Hà Nội.

Người dân cần cẩn trọng khi mua chung cư chưa có sổ hồng.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA) - Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, nguồn cung căn hộ ngày càng đi xuống, đặc biệt là phân khúc bình dân, vừa túi tiền. Bên cạnh đó, các chi phí đầu vào như vật liệu xây dựng, chi phí vốn, nhân công... ngày càng tăng cao kéo theo giá nhà mới cũng tăng.

"Khi nguồn cung khan hiếm, giá nhà tăng nhanh, người mua buộc phải điều chỉnh tiêu chí lựa chọn. Việc một bộ phận người dân chấp nhận mua căn hộ chưa có sổ hồng không phải là xu hướng đầu tư, mà xuất phát từ nhu cầu an cư thực tế trong bối cảnh giá nhà đã vượt xa khả năng chi trả", ông Đính nhận định.

Bên cạnh đó, theo ông Đính, so với các dự án đã có sổ hồng, giá căn hộ chưa sổ vẫn "mềm" hơn đáng kể. Trong khi nhiều căn hộ đã hoàn thiện pháp lý tại Hà Nội đang được rao bán ở mức 80 - 100 triệu đồng/m², thậm chí cao hơn, thì các căn hộ chưa sổ vẫn nằm trong khoảng giá phù hợp hơn với khả năng tài chính của đa số người mua ở thực.

Bên cạnh đó, nguồn cung căn hộ trong tầm giá dưới 4 tỷ đồng tại Hà Nội ngày càng khan hiếm cũng là yếu tố quan trọng giúp các căn hộ chưa sổ duy trì tỷ lệ hấp thụ tốt.

Tuy nhiên, ông Đính cho rằng, thực tế việc mua chung cư chưa có sổ đỏ/sổ hồng có thể sẽ gây ra nhiều rủi ro cho người mua. Do đó, trước khi xuống tiền người mua nhà cần cân nhắc kỹ tới yếu tố pháp lý.

Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, đánh giá, thời gian qua, "sức nóng" của thị trường còn được dẫn dắt bởi phân khúc căn hộ, với mức giá liên tục thiết lập mặt bằng mới ở mức cao, trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả xuất phát từ cung, cầu thực tế, thị trường cũng đã xuất hiện những dấu hiệu "tạo nhiệt". Tình trạng này thể hiện qua việc đầu cơ đất đai, đẩy giá nhà ở, và phát sinh các giao dịch bất động sản thiếu minh bạch. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia thị trường với mục đích lướt sóng, khiến giá bất động sản bị đẩy lên cao bất hợp lý.

Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho biết, pháp lý là yếu tố đóng vai trò then chốt trong giao dịch địa ốc. Trong cùng một dự án, những căn hộ chưa được cấp sổ hoặc chỉ có thời hạn 50 năm thường sẽ có mức giá thấp hơn những căn có sổ hồng lâu dài.

“Tuy nhiên, mức giá thấp hơn cũng đồng nghĩa với việc người mua phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Các giao dịch ‘giấy tờ viết tay’ sẽ không được pháp luật công nhận. Nếu có tranh chấp về quyền sở hữu, bên mua thường bị thiệt hại vì không có các hợp đồng giao dịch với chủ đầu tư”, ông Điệp lưu ý.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia cũng cho biết, các căn hộ chưa có sổ hồng thường sẽ có tính thanh khoản không cao. Giới đầu tư không ưu tiên xuống tiền cho những sản phẩm có tính pháp lý không đảm bảo, chủ đầu tư tai tiếng, dính phải nhiều lùm xùm.

“Người mua và nhà đầu tư nên ưu tiên các sản phẩm hoàn thiện pháp lý, sổ hồng trao tay, mua bán có công chứng đầy đủ để đảm bảo quyền lợi và giảm thiểu rủi ro. Với các giao dịch sơ cấp, người mua sẽ phải để ý thêm cả năng lực tài chính và sự uy tín của chủ đầu tư”, ông Điệp cho biết.