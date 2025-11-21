Chung cư giá cả trăm triệu đồng/m², người mua nhà TP.HCM chuyển hướng đi tỉnh

(VTC News) -

Chọn đất nền “bình dân”

Khi giá bất động sản tại TP.HCM đã quá cao khiến nhiều người không thể tiếp cận, thì đất nền giá rẻ ở khu vực ven thành phố đang khá hấp dẫn người dân và nhà đầu tư.

Đất nền ven TP.HCM được người dân quan tâm vì mức giá còn ở mức thấp, rẻ hơn cả chung cư. (Ảnh: Đại Việt)

Chị Trần Thu Hương (ngụ đường Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng) cho biết, gia đình chị có 3 thế hệ đang sinh sống trong ngôi nhà thuê dài hạn. Chị đã tìm hiểu một số căn hộ ở khu vực TP.HCM. Tuy nhiên, giá chung cư ở những vị trí di chuyển thuận lợi đều từ 120 - 200 triệu đồng/m². Chính vì vậy, gia đình chị quyết định ra vùng ven thành phố để mua đất nền.

Theo chị Hương, gia đình chị có 8 người, nếu mua căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm thì việc sinh hoạt cũng khá chật chội, trong khi giá cũng không dưới 10 tỷ đồng. Do đó, nếu ra ven thành phố mua đất nền, xây nhà thì số tiền sẽ tiết kiệm đáng kể.

"Tôi có tìm hiểu một số dự án tại khu vực Bến Lức (Long An cũ) nay là tỉnh Tây Ninh. Khu vực này có đất nền chỉ khoảng 30 triệu đồng/m2. Một nền đất có giá khoảng 3 tỷ đồng. Nếu xây nhà có 4 phòng ngủ thì chúng tôi chỉ chi tổng cộng khoảng 5 tỷ đồng”, chị Hương nói.

Cũng giống như chị Hương, anh Nguyễn Văn Giáp (ngụ phường Bình Tân, TP.HCM) cũng đang tìm đất nền ở khu vực Bến Lức để đầu tư.

Theo anh Giáp, giá căn hộ bình dân tại TP.HCM cũng đang ở mức khoảng 50 triệu đồng/m². Trong khi đó, giá đất nền vùng ven thành phố vẫn còn khá mềm. Chính vì vậy, anh quyết định đầu tư đất nền vùng ven, thay vì mua căn hộ.

“Nhiều người không thích ở chung cư, họ thích sở hữu đất nền rồi xây nhà. Do đó, đất nền vẫn có một tệp khách trung thành nhất định", anh Giáp nói.

Đất nền vung ven TP.HCM có giá chỉ từ 25 - 30 triệu đồng/m2. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực ven TP.HCM đang có nhiều dự án đất nền đang triển khai với giá bán khá “mềm”.

Điển hình như dự án Khu dân cư Mai Bá Hương (Dragon Eden) nằm tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh (huyện Bến Lức, Long An cũ). Dự án có diện tích gần 147 ha với hơn 5.300 sản phẩm đất nền, căn hộ. Giá bán của dự án này chỉ từ 26 triệu đồng/m2. Các sản phẩm tại dự án đã có sổ đỏ từng nền.

Cách dự án nói trên không xa là dự án The Solia có quy mô hơn 20 ha với gần 1.000 nền đất. Dự án này nằm tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, giáp ranh TP.HCM, giá bán dao động từ 25-30 triệu đồng/m².

Công ty Hai Thành cũng chào bán 200 nền đất thổ cư tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh với giá từ 35 triệu đồng/m². Ngoài ra, nhiều dự án tại khu vực Tây Ninh cũng tranh thủ “bung hàng” dịp cuối năm để tìm người mua.

Tập trung vào khách có nhu cầu ở thực

Đại diện chủ đầu tư dự án Dragon Eden cho biết, dự án này nằm liền kề Khu công nghiệp Tandoland và KCN Prodezi với tổng quy mô 650 ha. Do đó, dự án có lợi thế thu hút nhóm khách hàng là chuyên gia, kỹ sư, người lao động có nhu cầu ở thực.

Theo chủ đầu tư, dự án này đã có sổ hồng từng nền nên sẽ có lợi thế cạnh tranh nhất định. Chủ đầu tư sẽ áp dụng những chính sách đặc biệt, phương thức thanh toán linh hoạt theo tiến độ, hỗ trợ vay ngân hàng và chính sách chiết khấu cho khách hàng thanh toán sớm, giúp giảm áp lực tài chính cho người mua.

Các dự án tập trung vào những khách hàng là chuyên gia, kỹ sư, công nhân của các khu công nghiệp. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Huỳnh Minh Thắng, Giám đốc Điều hành CASA Holdings chia sẻ, khu vực Bến Lức cũ (nay là Tây Ninh) có lợi thế nằm sát TP.HCM nên rất thuận tiện di chuyển qua các tuyến giao thông huyết mạch như: Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 10, đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài… với thời gian từ 15 - 20 phút.

Các dự án bất động sản tại khu vực này kết nối dễ dàng với đường Vành đai 3 và Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Trung Lương, cao tốc Bến Lức – Long Thành, đồng thời thụ hưởng hệ thống hạ tầng giao thông đang hoàn thiện. Chính vì vậy, nhiều người dân và nhà đầu tư đã lựa chọn khu vực xã Bến Lức, Lương Hòa (Tây Ninh) để mua bất động sản là điều dễ hiểu.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông David Jackson, chuyên gia bất động sản - Tổng Giám Đốc Avison Young Việt Nam nhận định, khu vực Tây Ninh đang trở thành điểm sáng về bất động sản ở phía Nam. Hậu sáp nhập, tiềm năng tăng trưởng dài hạn của các khu vực này càng được củng cố, thúc đẩy sự dịch chuyển nơi ở và mô hình phát triển đô thị đa trung tâm.

Theo ông David Jackson, trái với lượng căn hộ mới nhỏ giọt tại TP.HCM, thị trường nhà ở phía Nam đang đón lượng lớn sản phẩm ở các khu vực vệ tinh, đặc biệt là đất nền với mức giá khá dễ tiếp cận. Long An cũ dẫn đầu về nguồn cung sơ cấp đất nền và nhà thấp tầng; trong khi Bình Dương cũ chiếm ưu thế về lượng căn hộ mới mở bán và đất nền.

“Bên cạnh nguồn cung đa dạng, khoảng cách giá giữa TP.HCM và các khu vực vệ tinh cũng là động lực kích thích lực cầu. Giá đất nền khu vực ven TP.HCM chỉ bằng 50% so với khu vực trong thành phố. Sản phẩm dồi dào và đa dạng với mức giá vừa túi tiền khiến cho các khu vực vệ tinh này ngày càng thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng trẻ mua nhà lần đầu và các hộ gia đình trung lưu cần nơi ở rộng rãi”, ông David Jackson nói.

ông David Jackson, chuyên gia bất động sản - Tổng Giám Đốc Avison Young Việt Nam. (Ảnh: Đ.V)

Cũng theo ông David Jackson, các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như đường vành đai, cao tốc và tuyến metro giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa vùng lõi TP.HCM và các khu vực vệ tinh. Khi khả năng tiếp cận các khu vực ngày càng cải thiện, giá trị bất động sản càng tăng. Điều này thúc đẩy doanh nghiệp tìm kiếm quỹ đất mới và phát triển các sản phẩm vừa túi tiền.

Bên cạnh đó, khi chi phí sinh hoạt ở trung tâm thành phố càng đắt đỏ, người dân càng có xu hướng dịch chuyển nơi ở ra các khu vực vệ tinh.

Trong số các địa phương kề cận TP.HCM thì Tây Ninh và Đồng Nai là điểm sáng về tăng trưởng việc làm và thu hút lao động nhập cư. Một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự dịch chuyển lao động này là năng lực thu hút vốn FDI ở các địa phương.

Đây cũng là những địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng vốn FDI năm ngoái. Cơ hội việc làm lớn kéo theo sự gia tăng dân số cơ học sẽ thúc đẩy nhu cầu nhà ở từ nhóm người lao động cần an cư lạc nghiệp.