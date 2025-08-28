Chưa ngừng tăng, giá vàng mỗi ngày lập một đỉnh mới

(VTC News) -

Đầu giờ chiều nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 126,7 - 128,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng (mua vào) và 200.000 đồng/lượng (bán ra) so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn hôm nay cũng tiếp tục lập đỉnh. Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 120,2 - 123,2 triệu đồng, tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng trong nước tăng mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục đi lên, tiến sát ngưỡng 3.400 USD/ounce. Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.396 USD/ounce.

Giá vàng neo cao trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau khi Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, bị Tổng thống Trump chỉ trích mạnh mẽ gần đây.

Vàng tăng lên mức cao nhất trong hai tuần còn nhờ lực đẩy từ kênh trú ẩn an toàn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một bài viết đăng trên Truth Social hôm 25/8, tuyên bố bãi nhiệm bà Lisa Cook khỏi chức vụ tại Hội đồng Thống đốc Fed với lý do bà liên quan tới cáo buộc gian lận thế chấp.

Giá vàng hôm nay lại lập đỉnh mới. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, mới đây, Chủ tịch Fed Jerome Powell báo hiệu có thể cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 9 tới. Vàng là tài sản không mang lại lãi suất, vì vậy giá vàng thường có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Trong tuần này, thị trường tập trung theo dõi chặt chẽ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 29/8. Với vai trò là thước đo lạm phát của Fed, dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân này sẽ là manh mối quan trọng để nhà đầu tư dự đoán về kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed.

Nhận định về giá vàng thời gian tới, TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính, ngân hàng cho biết, giá vàng sẽ hướng tới chinh phục ngưỡng 130 triệu đồng/lượng.

Từ nay đến cuối năm 2025, giá vàng thế giới và trong nước đều sẽ tăng rất cao do 4 nguyên nhân chính. Thứ nhất, đồng USD nếu được đo lường bằng chỉ số USD Index đang ở mức thấp và giá trị của đồng USD đang giảm so với những đồng tiền khác.

Thứ hai, vấn đề thuế quan của Mỹ đưa nhiều quốc gia vào tình trạng khủng hoảng và hiện vẫn đang là điểm nóng.

Thứ ba, vấn đề địa chính trị giữa Ukraina và Trung Đông vẫn tiếp diễn phức tạp.

Thứ tư, nền kinh tế của Mỹ đang gặp nhiều bấp bênh. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa có quyết định hạ lãi suất, vì họ đang lo lắng vấn đề thuế quan sẽ làm gia tăng lạm phát.

“Tất cả những yếu tố đó đẩy giá vàng thế giới tăng cao, dù có lúc giá vàng giảm, nhưng đó chỉ là nhất thời bởi các nhà đầu tư chốt lời. Còn xu hướng chung là giá vàng vẫn tiếp tục tăng và có thể đạt mức 3.700 USD/ounce từ nay đến cuối năm, còn giá vàng trong nước có thể vượt mốc 130 triệu đồng/lượng”, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu dự báo.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cũng cho rằng, giá vàng trong nước có thể vượt 130 triệu đồng/lượng.