Đạt 128 triệu đồng/lượng, giá vàng lại lập đỉnh mới

10h sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 126 - 128 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn hôm nay cũng tiếp tục lập đỉnh. Giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 119,6 - 122,6 triệu đồng, tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng tăng mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới sắp chạm 3.400 USD/ounce. Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.390 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tăng mạnh trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ có thêm một tín hiệu xấu. Dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy doanh số bán hàng hóa lâu bền trong tháng 7 tại Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ đã giảm 2,8% trong tháng trước.

Giá vàng trong nước lại lập đỉnh. (Ảnh: Minh Đức).

Vàng tăng lên mức cao nhất trong hai tuần còn nhờ lực đẩy từ kênh trú ẩn an toàn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một bài viết đăng trên Truth Social hôm 25/8, tuyên bố bãi nhiệm bà Lisa Cook khỏi chức vụ tại Hội đồng Thống đốc Fed với lý do bà liên quan tới cáo buộc gian lận thế chấp.

Trong khi đó, mới đây, Chủ tịch Fed Jerome Powell báo hiệu có thể cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 9 tới. Vàng là tài sản không mang lại lãi suất, vì vậy giá vàng thường có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Trong tuần này, thị trường tập trung theo dõi chặt chẽ báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 29/8. Với vai trò là thước đo lạm phát của Fed, dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân này sẽ là manh mối quan trọng để nhà đầu tư dự đoán về kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, vàng vẫn là kênh trú ẩn hàng đầu trong bối cảnh hiện tại. Triển vọng Fed sớm đảo chiều chính sách sẽ làm suy yếu đồng USD, tạo động lực cho thị trường vàng thế giới. Hơn nữa, những bất ổn địa chính trị gia tăng trên toàn cầu cũng khiến các nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi an toàn để bảo vệ tài sản.

Mặt dù vậy, giới phân tích đánh giá khả năng bứt phá mạnh của giá kim loại quý trong ngắn hạn là khá thấp. Giá vàng khó có thể trở lại vùng đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce từng thiết lập vào tháng 4 năm nay, ít nhất là trong những tuần tới.

Giá vàng đã tăng khá nhiều, gần 29% kể từ đầu năm. Do vậy, theo dự báo của nhiều chuyên gia đến từ các tổ chức tài chính lớn, dư địa để vàng tăng mạnh không còn nhiều. Vàng vẫn trong xu hướng đi lên nhưng có thể từ từ.