Giá vàng hôm nay 28/8: Tiếp tục neo ở ngưỡng cao

(VTC News) -

Giá vàng neo cao trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau khi Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, bị Tổng thống Trump chỉ trích mạnh mẽ gần đây.

Vàng tăng lên mức cao nhất trong hai tuần còn nhờ lực đẩy từ kênh trú ẩn an toàn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một bài viết đăng trên Truth Social hôm 25/8, tuyên bố bãi nhiệm bà Lisa Cook khỏi chức vụ tại Hội đồng Thống đốc Fed với lý do bà liên quan tới cáo buộc gian lận thế chấp.

Trong khi đó, mới đây, Chủ tịch Fed Jerome Powell báo hiệu có thể cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 9 tới. Vàng là tài sản không mang lại lãi suất, vì vậy giá vàng thường có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Trong tuần này, thị trường tập trung theo dõi chặt chẽ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 29/8. Với vai trò là thước đo lạm phát của Fed, dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân này sẽ là manh mối quan trọng để nhà đầu tư dự đoán về kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay trụ vững trên ngưỡng cao.

Lúc 6h ngày 28/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 126 - 128 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 119,8 - 122,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.396 USD/ounce, tăng 06 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.397 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích duy trì quan điểm tích cực đối với vàng, coi đây là một công cụ đa dạng hóa giá trị trong bối cảnh chính sách biến động, tài khóa mong manh và sự bất định ngày càng tăng của nhà đầu tư về vai trò dài hạn của trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng đô la Mỹ. Vai trò của vàng như một công cụ bảo hiểm danh mục đầu tư vẫn còn nguyên vẹn.

Nói cụ thể về vàng, ông Jim Luke, Giám đốc Quỹ Đầu tư Kim loại tại Schroders, lưu ý trong báo cáo mới nhất rằng, việc vàng duy trì mức giá quanh 3.300 USD/ounce là một điều ấn tượng.

Ông giải thích rằng vàng đã phải đối mặt với một số lực cản lớn trong quý II. Ban đầu, có vẻ như nền kinh tế đang thích ứng được với mức thuế cao hơn và thị trường lao động thay đổi do các chính sách kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn của chính phủ. Tuy nhiên, tâm lý đã thay đổi đáng kể sau dữ liệu việc làm đáng thất vọng trong tháng 7, kèm theo việc điều chỉnh giảm mạnh dữ liệu của tháng 5 và tháng 6.