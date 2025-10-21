Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ

(VTC News) -

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các dự án đường sắt trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, thành lập Ban Chỉ đạo các dự án đường sắt để chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, dự án: đường sắt, đường sắt đô thị, đường sắt đô thị theo mô hình TOD, phát triển đô thị theo mô hình TOD, đường sắt địa phương, đường sắt quốc gia đoạn qua địa bàn thành phố Hà Nội (Dự án) theo Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô, Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội, Luật Đường sắt và các văn bản khác liên quan.

Đồng thời, quyết định thành phần Ban Chỉ đạo các dự án đường sắt (Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên: Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố; Phó Trưởng ban Chỉ đạo là ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố và các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các lãnh đạo Sở, ban, ngành tham gia.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án đường sắt trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Chủ tịch UBND thành phố nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành. Đồng thời, Ban Chỉ đạo chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan. Kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các Sở, ban, ngành thành phố, chính quyền địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng.

Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ chỉ đạo các Sở, ban, ngành thành phố, chính quyền địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện các Dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư công trình, dự án, các tổ chức tư vấn, các nhà thầu trong việc chuẩn bị, thực hiện các Dự án.

Ban Quản lý đường sắt đô thị là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành; giúp Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị tài liệu, báo cáo và dự thảo thông báo kết luận của các kỳ họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo.