Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp hai Nhà lãnh đạo Putin và Kim Jong-un

(VTC News) -

Đây là lần đầu tiên cả ba nhà lãnh đạo cùng xuất hiện công khai, thể hiện sự đồng thuận chiến lược giữa 3 nước.

Sự kiện diễn ra trước thềm cuộc duyệt binh lớn ngày 3/9 kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Giới phân tích phương Tây gọi sự kết hợp Trung – Nga – Triều là “Trục thay đổi” (Axis of Upheaval), phản ánh xu hướng hình thành một liên minh nhằm đối trọng với trật tự quốc tế do Mỹ dẫn dắt.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Trung Quốc và Nga đã ký một loạt thỏa thuận, đáng chú ý là hợp đồng dài hạn giữa Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) về cung cấp khí đốt qua tuyến đường ống mới có thời hạn lên tới 30 năm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Sau lễ ký kết, hai nhà lãnh đạo Putin và Tập Cận Bình tiếp tục hội đàm tại dinh thự riêng. Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga cũng có khả năng sẽ có cuộc gặp riêng với ông Kim Jong-un sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên đặt chân tới Bắc Kinh.

Theo Reuters, từ sau hiệp ước được Nga và Triều Tiên ký vào tháng 6/2024, một liên minh tương tự giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng nếu hình thành có thể làm thay đổi đáng kể cán cân chiến lược tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Sự kiện này cũng được đánh giá là một thử thách đối với Tổng thống Trump, người từng nhiều lần nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân với cả ông Putin, ông Tập và ông Kim, đồng thời tự nhận đã góp phần kiến tạo hòa bình về vấn đề Nga – Ukraine.

Trong phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của hơn 20 lãnh đạo các quốc gia ngoài phương Tây ngày 1/9, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Chúng ta phải tiếp tục có lập trường rõ ràng chống lại chủ nghĩa bảo hộ".

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba cho biết ông cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, "người bạn thân thiết" của ông, vì sự chào đón nồng nhiệt mà ông nhận được trong chuyến thăm Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh "Việc giao tiếp chặt chẽ của chúng tôi phản ánh bản chất chiến lược của mối quan hệ Nga-Trung, vốn đang ở cấp độ cao chưa từng có".