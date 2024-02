Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây

Tham gia Đoàn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng; lãnh đạo Trung ương Đoàn; tỉnh Nghệ An và hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An và đặc biệt là đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ phát động tại các điểm cầu trên cả nước.

Trong tiết xuân của đất trời, dự các hoạt động của tổ chức Đoàn với khí thế sôi nổi, căng tràn sức sống, đầy khát vọng của các bạn thanh niên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhắc lại câu viết của Bác Hồ trong thư gửi thanh niên và nhi đồng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1946: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự và phát biểu tại Lễ phát động.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tháng Thanh niên hàng năm là hoạt động rất có ý nghĩa, khởi đầu trong mỗi mùa xuân mới, mùa của Tuổi trẻ; là sáng kiến được đúc kết từ thực tiễn sinh động của phong trào thanh niên và công tác Đoàn.

Qua 20 năm không ngừng đổi mới, phát triển, Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ cả nước, là trung tâm của phong trào Thanh niên tình nguyện, trở thành mốc son của phong trào Thanh niên tình nguyện, được hàng chục triệu bạn đoàn viên, thanh niên và Nhân dân chờ đón, hưởng ứng và tham gia mỗi dịp xuân về.

Đây là môi trường để các bạn trẻ đốt cháy nhiệt huyết rèn luyện, cống hiến, thể hiện tinh thần dấn thân, không ngại gian khổ, xung kích tình nguyện trong các việc khó, việc mới, tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Hàng trăm triệu lượt thanh niên tham gia hoạt động; hàng triệu công trình, phần việc, hoạt động có ý nghĩa đã làm rạng ngời hình ảnh thanh niên Việt Nam thời đại mới tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, giàu lòng yêu nước; khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Tháng Thanh niên cũng ghi nhận sự quan tâm, chăm lo ngày càng nhiều hơn của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với thanh niên. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương, chúc mừng những thành tích của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã đạt được trong tổ chức Tháng Thanh niên những năm qua.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã lựa chọn chủ đề công tác năm 2024 là “Năm Thanh niên tình nguyện”, xác định chủ đề Tháng Thanh niên năm nay là “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; tổ chức lồng ghép Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong cùng một thời điểm, thể hiện tinh thần hành động, quyết tâm cao của các cấp bộ Đoàn.

Để thực hiện thành công Tháng Thanh niên và chương trình công tác Đoàn năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả nước đang tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ; cũng là năm đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt có ý nghĩa trong phong trào thanh niên tình nguyện, kỷ niệm 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, 10 năm “Năm thanh niên tình nguyện” và 25 năm “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Trong bối cảnh đất nước còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhất là các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của thanh niên: “thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là rường cột của nước nhà, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội”;

Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027: “Thanh niên phải tiên phong, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong những việc khó, việc mới; sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần”;

Từ đó, tạo mọi điều kiện để khơi dậy mạnh mẽ ngọn lửa nhiệt huyết của thanh niên, phát huy sức mạnh và sự sáng tạo của lực lượng thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tôi đặc biệt mong muốn các bạn trẻ trước tiên hãy phát huy thật tốt trên các vị trí công tác của mình, đóng góp quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị mình và của cả nước”.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cấp bộ Đoàn cần tổng kết cả về lý luận và thực tiễn qua 20 năm tổ chức, triển khai Tháng Thanh niên; không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lựa chọn nội dung, thiết kế, tổ chức các hoạt động, để Tháng Thanh niên thực hiện được sứ mạng đã được luật hóa tại Luật Thanh niên năm 2020, tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, ngày càng sâu sắc, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng và bền vững hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu vừa chăm lo, đồng hành, vừa phát huy thanh niên.

Nhấn mạnh câu: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cấp bộ Đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, để tham gia hoạt động vì lợi ích cộng đồng, xây dựng và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển thanh niên và để Tháng Thanh niên tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới.

Cho biết, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi gắm những tình cảm thân thương và lời nhắn nhủ rất sâu sắc tới thế hệ trẻ cả nước: “Cũng như cây cối chỉ nẩy lộc đâm chồi vào mùa xuân, con người muốn tạo được sự nghiệp có ích cho bản thân, cho xã hội thì cũng phải bắt đầu từ tuổi trẻ”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các cấp bộ đoàn, các bạn đoàn viên, thanh niên không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng, nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới như Bác Hồ hằng mong muốn.

Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ cả nước tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình, cách làm hay trong hoạt động trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ cây xanh, giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục dành sự quan tâm và đầu tư thích đáng cho công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền sâu rộng để mọi tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; đồng thời, tiếp tục nâng cao ý thức pháp luật và có biện pháp hiệu quả để bảo vệ rừng; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khánh thành thư viện xanh, không gian đọc sách cho thiếu nhi tại xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý: “Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện thật tốt công tác thanh niên; đối thoại, lắng nghe, tin tưởng, giao nhiệm vụ cho thanh niên; tăng cường sự tham gia, đóng góp của thanh thiếu nhi; giúp tuổi trẻ có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt sứ mệnh chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nói về tuổi 20, Nhà thơ Tố Hữu đã viết "20 tuổi tim đang dào dạt máu/ 20 tuổi hồn quay trong gió bão/ Gân đang săn và thớ thịt căng ra/ Đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa". Với ý nghĩa đó, nhân dịp khởi động tháng thanh niên, tôi chúc cho Tháng Thanh niên Việt Nam luôn với tinh thần “mãi mãi tuổi 20”.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn đã trao tặng quà cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số; các cựu thanh niên xung phong; các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; trao tặng biển tượng trưng các công trình an sinh xã hội; trao tặng bản đồ, cờ Tổ quốc cho các tổ chức cơ sở Đoàn.

Cũng trong chuỗi hoạt động của tháng thanh niên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ khánh thành thư viện xanh, không gian đọc sách cho thiếu nhi tại xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn.