Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

(VTC News) -

Ngày 3/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động ông Quản Minh Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030 để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Quản Minh Cường, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, mong muốn tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh cần phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực của tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giai đoạn mới; Tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chỉ tiêu năm 2025 của tỉnh; đồng thời, chuẩn bị chu đáo cho bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh cần tiếp tục triển khai kịp thời hiệu quả, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, nhất là tập trung triển khai các nội dung công việc địa phương được phân công; tăng cường đi cơ sở; nắm bắt những khó khăn, phát sinh trong quá trình vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp để tháo gỡ kịp thời.

Đồng thời, tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh cần phối hợp với các bộ, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của từng ngành, lĩnh vực để sửa đổi, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đảm bảo sát thực tiễn, nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phù hợp trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định đây là dấu mốc quan trọng và vinh dự lớn trong quá trình công tác và cũng là trách nhiệm lớn trước Trung ương Đảng, trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Ông Quản Minh Cường hứa sẽ nỗ lực hết sức, nhanh chóng nắm bắt tình hình, không ngừng học hỏi, tận tâm, tận lực, giữ vững nguyên tắc, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong tỉnh củng cố khối đại đoàn kết thống nhất, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; xứng đáng với niềm tin tưởng và sự ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chúc mừng ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và tặng hoa chia tay ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Chia sẻ một vài định hướng chiến lược thời gian tới, ông Quản Minh Cường nhấn mạnh sẽ kiên định mục tiêu phát triển Quảng Ninh trở thành một cực tăng trưởng toàn diện của khu vực phía Bắc, nhưng phát triển theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và có chiều sâu hơn gắn với thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược.

Quảng Ninh sẽ tiếp tục là hình mẫu của tinh thần đổi mới - nhưng đổi mới có trọng tâm, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là động lực chính cho phát triển.

Quảng Ninh sẽ phát triển không thể chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên hay hạ tầng, mà phải dựa vào đội ngũ cán bộ có năng lực, liêm chính, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm; dựa vào sự đồng thuận và đồng lòng của Nhân dân.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bày tỏ mong muốn xây dựng một tinh thần làm việc “thẳng thắn - minh bạch - trách nhiệm”, khi bàn việc thì rõ ràng, khi triển khai thì quyết tâm, quyết liệt, khi kết quả chưa tốt thì dũng cảm nhận trách nhiệm để làm lại cho tốt hơn.

Ông Quản Minh Cường chia sẻ tiếp tục giữ gìn truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, nhưng đồng thời nuôi dưỡng một tinh thần mới: kết nối rộng hơn, mở cửa mạnh hơn, hợp tác sâu hơn, để Quảng Ninh không chỉ là động lực của vùng mà còn là điểm đến của bạn bè, nhà đầu tư trong và ngoài nước.