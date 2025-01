Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Phú Quốc chuẩn bị tốt để tổ chức APEC 2027

Tiếp tục chuyến công tác tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cũng trong sáng nay (14/1), Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đến chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Thành ủy Phú Quốc.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương và sự phấn đấu của Đảng bộ, quân, dân, nên tình hình của tỉnh Kiên Giang đã có bước phát triển khá tích cực. Năm 2024, đa số các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đều hoàn thành, trong đó có 26/27 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm.

Đặc biệt, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá cao, đạt 7,5%, đứng thứ 4 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Quy mô kinh tế đạt trên 144.000 tỷ đồng, tiếp tục duy trì đứng thứ hai khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh, đến nay cả tỉnh còn 0,99%; riêng thành phố Phú Quốc chỉ còn 0,32%.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, với 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 34% số xã đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, chế độ chính sách đối với người có công đạt kết quả tốt. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, không để bị động, bất ngờ; đấu tranh mạnh và hiệu quả đối với các loại tội phạm; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới, vùng biển.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc.

Bày tỏ vui mừng tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kiên Giang tại thành phố đảo Phú Quốc xinh đẹp, giàu tiềm năng, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những thành tích, kết quả mà cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Kiên Giang nói chung, thành phố Phú Quốc nói riêng đã đạt được trong năm qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Kiên Giang có vai trò, vị trí chiến lược rất quan trọng về kinh tế, chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, trong đó Phú Quốc là đảo lớn nhất cả nước nằm ở cửa ngõ Tây Nam Tổ quốc, có thế mạnh nổi trội là tài nguyên biển và tài nguyên sinh thái; có vị trí đặc biệt về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo của Phú Quốc.

Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới mà tỉnh Kiên Giang đã đề ra, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Kiên Giang tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững, phát huy những kết quả, ưu điểm; kiên quyết khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm 2024.

Chủ tịch nước tặng quà cho công nhân lao động của Phú Quốc.

Đồng thời chủ động tháo gỡ những vướng mắc, bất cập; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025.

Đặc biệt, phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và chuẩn bị tốt, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, cần thường xuyên làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa cấp ủy đảng chính quyền với lực lượng vũ trang, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu: "Trước mắt tập trung quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 40 ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các ngành về chăm lo Tết Ất Tỵ 2025, đảm bảo nhà nhà có tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, vui xuân, đón Tết chu đáo, an toàn, ý nghĩa thiết thực.

Đối với lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang, cần quán triệt chỉ thị của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Cộng an bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, tăng cường quản lý đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối, nhất là đối với những địa bàn trọng điểm, đông dân, là cao điểm tập trung dịp Tết như Phú Quốc."

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương Bác Hồ tại Phú Quốc.

Đối với phát triển thành phố Phú Quốc, Chủ tịch nước nêu rõ, Quy hoạch Phú quốc đến năm 2040 đã được Chính phủ thông qua.

Vì vậy, việc phát triển Thành phố phải tuân thủ quy hoạch, bảo đảm an ninh trật tự, chất lượng vệ sinh, môi trường, xử lý nước thải, chất lượng không khí, bảo vệ rừng, vẻ đẹp của công trình phải hòa quyện với vẻ đẹp của thiên nhiên, để Phú Quốc trở thành thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Chủ tịch nước cho biết, năm 2027 là lần thứ 3 Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), trong đó địa điểm được Trung ương xác định tổ chức tại Thành phố Phú Quốc.

Chủ tịch nước cho rằng, đây vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm và là sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân cả nước đối với Kiên Giang và Phú Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác đặt vòng hoa tại tượng đài Bác Hồ- Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Phú Quốc.

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Kiên Giang nói chung, thành phố Phú Quốc nói riêng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường và các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người lao động tại Phú Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Bác Hồ tại thành phố Phú Quốc.

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác đặt vòng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Phú Quốc, công trình mới được khánh thành vào năm 2024, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa và lịch sử sâu sắc, đặc biệt là nơi tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.