Chủ tịch nước: Xây dựng Quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/ 2024); sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Quân đội nhân dân Việt Nam - Truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang, lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”.

Toàn cảnh hội thảo Quân đội nhân dân Việt Nam - Truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang

Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và hơn 600 đại biểu các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương.

Chương trình nghệ thuật chào mừng hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nêu rõ, 80 năm trước, ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập theo Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Chỉ mấy ngày sau khi được thành lập, Đội đã giành thắng lợi trong hai trận Phai Khắt và Nà Ngần, tạo nên truyền thống đánh thắng trận đầu, đã ra quân là đánh thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, 80 năm qua, Quân đội ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc hội thảo.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết, Hội thảo hôm nay có ý nghĩa vô cùng to lớn nhằm tiếp tục nghiên cứu toàn diện, sâu sắc, đầy đủ hơn về tầm nhìn chiến lược, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quân đội nhân dân Việt Nam và sự nghiệp quân sự, quốc phòng; về quá trình xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng, truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang của Quân đội và nhân dân ta.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Chủ tịch nước Lương Cường đã điểm lại lịch sử, cũng như những thành tựu quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam sau 80 năm hình thành, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chỉ rõ lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã khẳng định khối đại đoàn kết toàn dân là sức mạnh to lớn, là yếu tố đặc biệt quan trọng để giành thắng lợi trước mọi kẻ thù xâm lược.

Toàn cảnh hội thảo.

Khẳng định Hội thảo khoa học lần này là một trong những hoạt động lớn, trọng tâm trong chuỗi các hoạt động cấp Quốc gia Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Chủ tịch nước đề nghị Hội thảo tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn ý nghĩa khoa học và thực tiễn về sự kiện trọng đại này. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Hội thảo tập trung thảo luận, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là nguyên tắc nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi, bảo đảm cho lực lượng vũ trang ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được lịch sử được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các đại biểu dự hội thảo phân tích, luận giải, làm sâu sắc hơn và nổi bật những đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất và giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, qua đó đúc rút những bài học lịch sử, những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự, của văn hóa quân sự Việt Nam có thể vận dụng, phát huy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu trong thời bình của Quân đội.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Chủ tịch nước yêu cầu, cần tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực hoàn thành mục tiêu xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trên cơ sở đó, luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đặc biệt là Công an giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vị trí, vai trò, chức năng của Quân đội nhân dân Việt Nam.”

Chủ tịch nước cũng đề nghị Hội thảo tiếp tục luận giải và khẳng định tầm quan trọng xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị là cơ sở; xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo cơ sở vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, luôn đề cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần “7 dám”; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội.

Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

“Tiếp tục quán triệt, phân tích, luận giải sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc.

Tổng kết những thành tựu và rút ra những bài học qua 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân; nêu cao tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng nhằm không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước trong sự nghiệp xây dựng củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đại biểu tham luận tại hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu khẳng định đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, các đại biểu cũng nhấn mạnh bản chất cách mạng cao đẹp, truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; giữ vững và phát huy văn hóa, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Bản chất cao đẹp, truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, của “Bộ đội Cụ Hồ” là sự tiếp nối và phát huy truyền thống yêu nước, văn hóa giữ nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ củng cố và phát huy, trở thành một nét đặc trưng riêng có của đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Các đại biểu dự hội thảo.

Đồng thời, các đại biểu cũng đề cập tới những ý nghĩa, thành tựu của Ngày hội Quốc phòng toàn dân, của “thế trận lòng dân” và vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Các đại biểu khẳng định, trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc, thế trận lòng dân luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu, tạo thành sức mạnh tổng hợp về chính trị, quốc phòng, an ninh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.