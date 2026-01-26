Chủ tịch Hội đồng châu Âu sắp thăm Việt Nam

(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/1.

Tham dự cùng đoàn dự kiến còn có bà Anna-Maria Boura, Trưởng Ban Cố vấn Đối ngoại; bà Veronika Şentürk Musilová, Cố vấn Đối ngoại và bà Maria Tomasik, Người Phát ngôn.

Việt Nam và EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/11/1990. Năm 1996, EU mở Phái đoàn đại diện của Ủy ban Châu Âu (EC) tại Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa. (Ảnh: Politico)

Tính đến nay, Việt Nam và EU có 4 hiệp định song phương có hiệu lực: Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA); Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA); Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT); Hiệp định về thiết lập khuôn khổ Việt Nam tham gia các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA).

Bên cạnh đó, hai bên có 8 cơ chế hợp tác, đối thoại, bao gồm: Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – EU về triển khai PCA (UBHH) và 3 Tiểu ban trực thuộc (Chính trị; Phát triển bền vững; Quản trị tốt, Pháp quyền và Quyền con người); Ủy ban Thương mại thực thi EVFTA; Đối thoại Nhân quyền thường niên; Đối thoại Quốc phòng – An ninh; Cơ chế đối thoại giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu.

Kim ngạch hai chiều 11 tháng năm 2025 giữa Việt Nam và EU đạt trên 66,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024. EU là đối tác thương mại lớn thứ 4 (sau Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc), thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 (sau Trung Quốc và Mỹ) và thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 (sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan) của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN.

Về đầu tư, tổng FDI của EU tại Việt Nam đạt 30 tỷ USD (không tính đầu tư qua bên thứ 3). EU đứng thứ 6/140 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 98 dự án đầu tư sang EU với tổng vốn 434,88 triệu USD.

EU là một trong những nhà cung cấp viện trợ lớn cho Việt Nam. Trong giai đoạn 2021 – 2024, EU cam kết viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 210 triệu Euro, ưu tiên 3 lĩnh vực: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu; Doanh nghiệp có trách nhiệm và kỹ năng được nâng cao, tạo việc làm thỏa đáng; Tăng cường quản trị, nhà nước pháp quyền và cải cách thể chế. Năm 2025, EU tài trợ 74 triệu euro cho 02 dự án sử dụng vốn ODA của EU gồm Chương trình Đào tạo nghề Việt Nam – EU (54 triệu EUR) và Chương trình Hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam – EU (20 triệu EUR).

EU ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển xanh, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; đang triển khai một số dự án tại Việt Nam trong khuôn khổ Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu.

Tháng 12/2022, Việt Nam và Nhóm đối tác quốc tế (G7 và một số nước EU) thông qua Tuyên bố Chính trị thiết lập “Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng” (JETP) với tổng vốn huy động 15,5 tỷ USD cho giai đoạn 3-5 năm. Tại Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu lần 2 (10/2025), EU công bố gói hỗ trợ trị giá 430 triệu Euro cho Dự án thủy điện tích năng Bác Ái.

Hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột hợp tác mới giữa Việt Nam với nhiều nước thành viên EU. Bộ Khoa học và Công nghệ đang là đầu mối Chương trình Horizon Europe giai đoạn 2022 - 2027.

Một số hoạt động hai bên đã triển khai: Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam – EU; Hiệp hội Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Châu Âu; triển khai 2 dự án Hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường năng lực cho cơ quan pháp quy hạt nhân của Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam và các nước thành viên EU đã ký Thỏa thuận Đối tác chiến lược ngành về hợp tác Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Thụy Điển; Bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số và kinh tế số Việt Nam- Estonia, Hiệp định hợp tác về Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Pháp.