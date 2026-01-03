Những điểm nhấn đối ngoại của Việt Nam năm 2025

Hoạt động đối ngoại cấp cao diễn ra sôi động

Năm 2025 là một năm sôi động của đối ngoại Việt Nam, đặc biệt là về các hoạt động ngoại giao cấp cao. Cụ thể, trong năm 2025, đã có 24 chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, bao gồm các chuyến thăm song phương và tham dự những hội nghị đa phương.

Việt Nam cũng đón 37 đoàn lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo chủ chốt của các nước tới thăm. Hoạt động đối ngoại cấp cao cũng diễn ra sôi động bên lề các sự kiện ngoại giao đa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Các chuyến thăm nổi bật trong năm 2025: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (14 - 15/4); Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức tới Liên bang Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại (8 - 11/5); Chủ tịch nước Lương Cường dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ (21 - 24/9); Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (9 - 11/10)…

Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao diễn ra bao trùm toàn bộ các khu vực trên thế giới từ châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ đến Trung Đông. Hoạt động đối ngoại cấp cao không chỉ góp phần củng cố tin cậy chính trị mà còn tạo xung lực thúc đẩy hợp tác thực chất về kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân…

Đồng thời, Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; là bạn, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Nâng cấp quan hệ với một loạt đối tác

Các hoạt động đối ngoại cấp cao diễn ra sôi động và đa dạng trong năm 2025 được đánh dấu bằng những kết quả tích cực có tầm quan trọng chiến lược và lâu dài. Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với nhiều quốc gia, đưa các mối quan hệ song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất.

Trong năm 2025, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với 5 quốc gia gồm New Zealand, Indonesia, Singapore, Thái Lan, và Vương quốc Anh. Qua đó, Việt Nam đã nâng tổng số nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên 14 quốc gia. Đặc biệt, với việc nâng cấp quan hệ với Vương quốc Anh, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong năm 2025, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược với 8 quốc gia gồm Séc, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Bulgaria, Phần Lan, Algeria, Kuwait; thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Thụy Sĩ và Ai Cập.

Đây là những bước tiến quan trọng về quan hệ quốc tế, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng không gian hợp tác của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Bên cạnh việc nâng cấp quan hệ với các đối tác, năm 2025 cũng ghi dấu Việt Nam và Tuvalu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua đó, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao chính thức với 195/200 nước trên thế giới và là một trong số ít các quốc gia trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc.

Đăng cai các sự kiện đa phương mang tầm khu vực và thế giới

Trong năm 2025, Việt Nam là chủ nhà của 3 sự kiện đa phương lớn mang tầm khu vực và thế giới gồm: Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, Hội nghị thượng đỉnh đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các hội nghị cấp cao liên quan (Công ước Hà Nội). Việc tổ chức thành công các sự kiện này thể hiện năng lực điều phối, tổ chức và dẫn dắt của Việt Nam, tạo dấu ấn đậm nét về những đóng góp, tính trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và các đại biểu tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Đặc biệt, việc Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức lễ mở ký Công ước và để văn kiện này mang tên Công ước Hà Nội là một thành tựu nổi bật. Đây là lần đầu tiên một công ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm gắn với một địa danh của Việt Nam. Công ước Hà Nội cũng đánh dấu bước trưởng thành của Việt Nam, khi không chỉ hội nhập, mà còn tham gia định hình luật lệ, chuẩn mực, giá trị chung thời đại số.

Bên cạnh việc đăng cai các sự kiện đa phương tầm cỡ, Việt Nam còn ghi dấu ấn quan trọng về đối ngoại đa phương khi tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028 với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất Nhóm châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài ra, trong năm 2025, Việt Nam đã lần đầu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách nước đối tác.

Sự cộng hưởng từ các kênh đối ngoại

Không chỉ ghi dấu ấn về ngoại giao cấp cao và đối ngoại đa phương, thành tựu đối ngoại của Việt Nam năm 2025 còn thể hiện rõ nét sự đa dạng, toàn diện của các kênh đối ngoại. Trong đó, nổi bật là ngoại giao kinh tế với nhiều kết quả quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của đất nước.

Năm 2025, Việt Nam đã chủ động, tích cực và nhanh chóng đàm phán về thuế quan đối ứng với Hoa Kỳ, thành công giảm mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam từ 46% xuống còn 20%. Bên cạnh đó, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy đàm phán các FTA mới song song với việc khai thác hiệu quả 17 FTA đã có, thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tích cực hành động nhằm gỡ bỏ thẻ vàng IUU…

Người dân Việt Nam hân hoan chào đón các khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh trong ngày Quốc khánh 2/9.

Về đối ngoại quốc phòng, Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật, dù bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, cạnh tranh nước lớn và xung đột vũ trang ngày càng phổ biến.

Trong đó, tiêu biểu là dấu ấn tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước và Lễ kỹ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, khi truyền tải thông điệp về một Việt Nam kiên cường, bất khuất, yêu hòa bình.

Việt Nam cũng thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó và tri ân các nước bạn bè đã ủng hộ Việt Nam thời kháng chiến cứu nước khi mời quân đội các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Nga tham gia diễu binh, diễu hành.

Cùng với đó, đối ngoại nhân dân và ngoại giao văn hóa ngày càng phát huy vai trò cầu nối bền vững giữa Việt Nam và thế giới, lan tỏa hình ảnh một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nghĩa tình, nhân văn và có trách nhiệm. Tiêu biểu là “Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba” nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, với tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng.

Sự đan xen, bổ trợ và cộng hưởng giữa các kênh đối ngoại giúp Việt Nam mở rộng quan hệ, nâng cao vị thế, đồng thời chuyển hóa hiệu quả uy tín chính trị thành nguồn lực phát triển đất nước.

Năm 2025 đánh dấu mốc 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025). Trong suốt hành trình 80 năm xây dựng và phát triển, ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà còn góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hoà bình, hợp tác và phát triển. Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã bổ sung đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Qua đó, đối ngoại cùng với quốc phòng và an ninh hợp thành ba trụ cột sức mạnh tổng hợp quốc gia, bảo đảm cho phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.