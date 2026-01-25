Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tham dự Đại hội Đảng XIV

Cùng dự có: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao.
(Nguồn: Báo Nhân Dân)
Link: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-to-lam-lam-viec-voi-cac-dai-su-truong-co-quan-dai-dien-viet-nam-tai-nuoc-ngoai-tham-du-dai-hoi-xiv-cua-dang-post939009.html?fbclid=IwY2xjawPisUxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE1SjI2ZjJJVjJFS0NiMG9Xc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHvUp-Uq1anDQS8NzENJKmwKbxR3FwS4d5HZLiL8WhJdTlXOlIyP6fcynYco3_aem_BYCbJqCDm4FCAEQfvR43vg
Bình luận