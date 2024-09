Công an Hà Nội nhận hơn 70 tin báo cứu nạn cứu hộ do mưa bão

(VTC News) -

Theo thống kê, tính từ chiều 6/9 đến 16h ngày 7/9, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận hơn 70 tin báo cứu nạn, cứu hộ cây đổ do ảnh hưởng của bão Yagi gây ra.

Công an TP Hà Nội điều động hơn 140 lượt xe cứu nạn cứu hộ, phương tiện phá dỡ với hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát PCCC&CNCH xử lý cây xanh bị quật ngã do ảnh hưởng bão số 3.

Bám sát nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, UBND Tthành phố, Công an TP Hà Nội về việc chủ động ứng phó với sự cố thiên tai trên địa bàn, nắm bắt tình hình di chuyển của cơn bão số 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) chủ động phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng trong suốt thời gian bão số 3 đổ bộ trên địa bàn Thủ đô.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ sụp đổ, gây ra các tai nạn đáng tiếc để đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình tham gia giao thông.

Từ chiều 6/9 đến nay, các cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH làm việc không ngừng nghỉ với các sự cố cây đổ, tốc mái.

Dự báo bão đang tiến vào đất liền và có diễn biến phức tạp, mưa bão, gió giật thường đi kèm hiện tượng sét đánh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các phương tiện không nên đi vào những tuyến phố có nhiều cây xanh lớn. Người dân tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, tránh các khu vực cao hơn xung quanh.

Người dân cần đặc biệt chú ý khi phải đi qua các khu vực công trường đang thi công, nơi có nhiều tấm tôn, sắt lớn.

Khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố người dân gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” trên thiết bị di động thông minh để được kịp thời hỗ trợ.

Video: Chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa lớn, gió mạnh ở Hà Nội trong tối 7/9.