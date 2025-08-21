Chồng thức trắng đêm chườm khăn hạ sốt cho vợ hôn mê

(VTC News) -

Sau hơn một thập kỷ sống chung, anh N. và chị H. vẫn đau đáu khát khao có con. Bao lần hy vọng, thất vọng, hai vợ chồng vẫn không từ bỏ. Hai lần thụ tinh ống nghiệm thất bại, nước mắt, nỗi đau và những đêm trắng không làm họ nản lòng.

Ở lần thứ ba, khi chị H. mang thai nhưng niềm hạnh phúc chưa tròn đầy, nguy cơ dọa sảy liên tục rình rập do rau bám thấp, xuất huyết âm đạo.

Đến tuần thai 26, chị H. sốt cao, đau đầu dữ dội. Nghĩ là cảm cúm thông thường, nhưng chỉ sau vài ngày điều trị tại tuyến dưới, tình trạng không thuyên giảm. Chị được chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Bạch Mai ngày 7/7.

Người chồng luôn yêu thương đồng hành cùng vợ và con.

Sau thăm khám, TS.BS Đoàn Thu Trà - Phó Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, nghi ngờ chị có dấu hiệu hội chứng màng não. Kết quả xét nghiệm xác nhận chị mắc lao màng não - căn bệnh nguy hiểm, đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi đang ở tuần 26 tuổi.

Ba ngày sau, chị rơi vào hôn mê sâu, phải chuyển hồi sức tích cực. Gia đình rơi vào khủng hoảng. Thai quá nhỏ để sống ngoài bụng mẹ, người mẹ thì nguy kịch, mọi quyết định đều đánh đổi bằng sinh mạng.

Không rời bệnh viện, anh N. lặng lẽ đứng đợi trước phòng ICU mỗi ngày, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Những lần hiếm hoi được vào thăm, anh tận dụng từng giây phút để chăm sóc, chườm nước hạ sốt, thì thầm bên tai vợ đang hôn mê. "11 năm qua, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ cô ấy, dù có con hay không", anh nói.

Lao màng não ở phụ nữ mang thai lớn tuổi, hiếm muộn, kèm rau tiền đạo là bài toán cực khó cho toàn bộ ê kíp y tế. Không một ai trong bệnh viện cho phép mình từ bỏ.

“Nhiều khi gia đình tuyệt vọng, xin dừng thai kỳ để cứu mẹ. Chúng tôi hiểu, đứa bé là cả hành trình 11 năm nước mắt. Không ai muốn phép màu bị dang dở”, TS. Trà chia sẻ.

Suốt gần một tháng, toàn bộ đội ngũ từ các khoa Viện Y học Nhiệt đới, Sản, Nhi, Hồi sức, Vi sinh, Dinh dưỡng... phối hợp không ngừng nghỉ. Cả mẹ và con đều được chăm sóc đặc biệt: dinh dưỡng qua sonde, siêu âm, xoay trở để phòng loét tỳ đè, theo dõi sát từng dấu hiệu nhỏ nhất.

Bệnh nhân dần tỉnh lại. Thai nhi lớn lên từng ngày trong bụng mẹ đang chiến đấu với bệnh tật. Cuối tháng 7, thai nhi được 31 tuần, tim thai yếu dần, nước ối cạn. Các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định mổ khẩn cấp.

Ca phẫu thuật căng thẳng diễn ra trong đêm. Bé trai chào đời non tháng nhưng an toàn. Người mẹ sau đó tiếp tục phải đối mặt với rối loạn đông máu sau sinh, nhưng đã vượt qua.

Sau sinh, em bé được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Nhi Khoa, đáp ứng tốt điều trị. Chị H. tiếp tục chống chọi với lao màng não, được chuyển sang Bệnh viện Phổi Trung ương điều trị sau khi sức khỏe ổn định.