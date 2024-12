Chồng cũ diễn viên 'Trái tim mùa thu' đối diện án tù 5 năm

Theo Chosun, tại phiên tòa xét xử ở Phòng Hình sự 1 chi nhánh Seongnam của Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc), bên công tố cho biết: "Trong bản ghi chép do nạn nhân nộp, bị cáo không phủ nhận tội ác. Nhưng tại phiên xử, bị cáo chối tội và không hợp tác".

"Nạn nhân luôn trình bày sự thật về vụ lạm dụng tình dục và không có lý do gì để đưa ra tuyên bố sai sự thật dựa trên bằng chứng", bên công tố nói thêm, đề nghị mức án 5 năm tù đối với bị cáo, đồng thời yêu cầu công khai thông tin cá nhân và ban hành lệnh giới hạn việc làm trong một năm đối với Yoo Young Jae.

Yoo Young Jae không nhận tội trước tòa. Ảnh: Chosun.

Trong tuyên bố trước tòa, chồng cũ minh tinh Sun Woo Eun Sook nói: "Vì sự cố này, tôi đã đánh mất những gì tôi đạt được trong suốt 34 năm làm nghề và cuộc sống tươi đẹp của tôi cũng phải dừng lại. Tôi phải suy ngẫm về bản thân, xem có làm gì sai không".

Phiên tòa tuyên án đối với bị cáo Yoo dự kiến được tổ chức vào ngày 23/1/2025.

Nguồn tin cho biết Yoo Young Jae bị truy tố không giam giữ vào tháng 10/2023 với tội danh cưỡng bức chị gái Sun Woo Eun Sook (bà A) ít nhất 5 lần trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10 cùng năm.

Trước đó, tại phiên xét xử thứ 2, bà A cung cấp lời khai chống lại bị cáo. Người phụ nữ khẳng định lần đầu bị em rể quấy rối là vào tháng 3/2023. Bà A nói: "Tôi có thói quen bế thú cưng ngang ngực bên trái. Vào lúc đó, ông Yoo đã sàm sỡ ngực bên phải của tôi mà không nói gì".

Một tháng sau vụ này, Sun Woo Eun Sook đệ đơn ly hôn người chồng tai tiếng, khép lại 2 năm chung sống. Đích thân Sun Woo Eun Sook là người đệ đơn kiện Yoo Young Jae tấn công tình dục và đánh đập chị gái bà.

Nữ diễn viên Sun Woo Eun Sook và chồng, phát thanh viên Yoo Young Jae. Ảnh: Naver.

Sun Woo Eun Sook sinh năm 1959. Bà có vai diễn đầu tiên vào năm 1978 và dần trở nên nổi tiếng trong thập niên 1980. Sun Woo Eun Sook xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Delicious Proposal...

Yoo Young Jae kém Sun Woo Eun Sook 4 tuổi. Năm 1990, ông gia nhập đài CBS dưới tư cách phát thanh viên. Một số chương trình tiêu biểu do Yoo Young Jae chủ trì gồm Into The Song của CBS, Yoo Young Jae's Song Show của SBS Love FM và Yoo Young Jae's Radio Show của đài Gyeongin.