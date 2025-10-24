‘Choáng’ với kỹ thuật xử lý nền móng tại siêu đô thị lấn biển Cần Giờ

Với kỹ thuật xử lý nền móng tiên tiến, đại diện Tập đoàn Vingroup - chủ đầu tư dự án - từng khẳng định doanh nghiệp này sẵn sàng cam kết trọn đời trong hợp đồng mua bán: nếu có lún sụt tại dự án ở Cần Giờ.
Vật liệu san lấp được lấy từ chính dự án
Đại diện Tập đoàn Vingroup chia sẻ, Cần Giờ vốn là vùng cửa biển, địa chất hình thành bởi nhiều lớp trầm tích. Phía trên là lớp cát pha bùn sét mềm dày 18 - 24m; bên dưới là các lớp đất sét, cát pha. Các lớp này có trạng thái dẻo đến nửa cứng.
Ở độ sâu 36 - 40m, đất trở nên rắn chắc với các lớp cát chặt và đất cứng - nền tảng lý tưởng để đặt móng cho các công trình quy mô lớn.
Cần Giờ có sự hình thành địa chất giống với khu vực giáp sông ở TP.HCM. So với khu vực Bình Thạnh thì 2 khu vực này có địa chất tương đồng. Cụ thể, Bình Thạnh có tầng địa chất yếu phía trên, dày khoảng 30m. Trong khi đó, Cần Giờ có tầng địa chất yếu dày khoảng 20m. Địa chất càng xuống dưới càng tốt hơn. Khi ở độ sâu 36 - 40m thì cả 2 khu vực đều xuất hiện lớp đất tốt, có thể cắm mũi cọc vào đây.
Trong quá trình xây dựng, dự án Vinhomes Green Paradise ứng dụng công nghệ xử lý đất nền ven biển được tư vấn bởi các chuyên gia quốc tế hàng đầu từ Hà Lan - “gã khổng lồ” trong các dự án lấn biển trị thủy.
Theo đại diện Vingroup, các công nghệ xử lý đất nền ven biển đã từng được ứng dụng thành công tại công trình Nhà máy VinFast 335 ha ở vùng biển sát bờ Cát Hải, Hải Phòng từ năm 2017.
Sau khi nghiên cứu, các công ty tư vấn thiết kế xây dựng hàng đầu cho các công trình lấn biển đã đưa ra giải pháp như sau: Với công trình thấp tầng, cọc ép sẽ được đưa tới lớp đất tốt ở độ sâu 36 - 40m.
Với công trình cao tầng, giải pháp cọc khoan nhồi hoặc cọc barrette được áp dụng, mũi cọc đặt ở tầng đất chặt 65 - 80m (tương tự cách Vinhomes đã áp dụng thành công tại dự án Central Park và Golden River).
Để xử lý nền đất Cần Giờ, dự án áp dụng công nghệ phun cát hiện đại kết hợp với nguyên tắc cân bằng đào - đắp đặc biệt, tức là phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ những khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch, rồi bồi đắp cho phần đất liền.
Cách làm này giúp tiết kiệm tài nguyên, hạn chế tối đa việc khai thác ngoài khơi và không gây xáo trộn môi trường xung quanh trong giai đoạn san lấp.
Cát được bơm vào, san gạt thành lớp dày phủ lên bề mặt bùn yếu, sau đó nén chặt và gia cố để nước thoát nhanh, giúp đất cố kết. Lớp cát này vừa thay thế phần đất yếu, vừa tạo nền vững chắc đủ khả năng chịu tải cho các công trình đô thị.
“Giải pháp này đã được kiểm chứng tại nhiều quốc gia, điển hình là quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah ở Dubai hay các dự án mở rộng cảng lớn ở châu Á. Đến nay, công nghệ ấy được mang đến Cần Giờ, nhưng được nâng cấp với các nghiên cứu địa chất đặc thù để bảo đảm an toàn và bền vững lâu dài”, đại diện Vingroup nói.
Đại diện Vingroup nhận định, với đặc điểm là vùng đất bồi, Cần Giờ giống như một khu vực được thiên nhiên bồi đắp liên tục. Những giải pháp tiên tiến về nền móng và lấn biển trên khi áp dụng vào Cần Giờ càng phát huy hiệu quả.
Ngay từ khâu san lấp, tùy khu vực địa chất, các chuyên gia đã tính toán bù lún cụ thể từ 0,5 đến 1,5m - kết hợp kế hoạch nạo vét định kỳ, đảm bảo độ ổn định lâu dài cho toàn dự án.
Tập đoàn Vingroup cũng cho hay, doanh nghiệp này sẵn sàng cam kết trọn đời trong hợp đồng mua bán: nếu có lún sụt tại dự án ở Cần Giờ, tập đoàn sẽ trực tiếp bảo dưỡng và sửa chữa bằng chi phí của mình. Đây là lời hứa bảo chứng cho sự bền vững của tài sản và niềm tin của nhà đầu tư.
Thi công thần tốc gây "choáng"
Chỉ sau 6 tháng thi công Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ – Vinhomes Green Paradise - khu vực biển bùn đục ngầu, rộng lớn trước đây - đã được san lấp hoàn toàn bằng cát. Hàng nghìn phương tiện cơ giới, kỹ sư, công nhân làm việc liên tục trên công trường. Nhiều người đã phải thốt lên “dự án triển khai quá thần tốc”.
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, PGS.TS Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông cho biết, công nghệ xử lý lấn biển, chống xói lở ở Cần Giờ được các chuyên gia nghiên cứu rất kỹ lưỡng và áp dụng công nghệ tiên tiến.
“Khi tham quan công trường, tôi rất là ngạc nhiên bởi vì tốc độ thi công tại Cần Giờ có thể nói là kỷ lục, có thể khẳng định là kỷ lục thế giới”, ông Song nói.
Cũng theo ông Song, bên trong dự án sẽ có hồ nước mặn nhân tạo Paradise Lagoon quy mô lớn nhất thế giới, diện tích lên đến 800 ha. Hồ này được sinh ra khi lớp cát được nạo vét lên để bồi đắp cho khu vực nổi của dự án. Hồ có hệ thống lọc nước biển với công suất 20.000 m³/h. Đây là hạng mục mà ông rất ấn tượng.
Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ được bắt đầu nghiên cứu từ năm 2004, từ một quy hoạch tổng thể rất lớn. TP.HCM mong muốn Cần Giờ sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy thu nhập của người dân tăng lên. Khu đô thị lấn biển Cần Giờ là một trong những siêu dự án góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội.
Về tính khả thi, các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá, Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được các kỹ thuật, công nghệ lấn biển. Trên thế giới, Hà Lan đã thực hiện việc lấn biển từ những năm 60 của thế kỷ trước hay các khu vực lấn biển ở Dubai còn có nước sâu hơn ở TP.HCM rất nhiều.
Về vấn đề địa chất, địa chất ở Cần Giờ tương tự như địa chất của vùng Bình Thạnh (quận Bình Thạnh cũ), khoan thăm dò khoảng 60m là gặp nền đất cứng. Tại Bình Thạnh, Vinhomes cũng đã có kinh nghiệm xây dựng tòa nhà cao nhất Việt Nam - Landmark 81. Do đó, việc thực hiện xây dựng trên nền địa chất ở Cần Giờ không phải là vấn đề quá lớn.
Vinhomes Green Paradise do Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thành viên Vingroup) làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ - nay thuộc xã Cần Giờ, TP.HCM. Dự án có quy mô 2.870 ha, trong đó hơn 1.357 ha là diện tích lấn biển. Dự án được quy hoạch với quy mô dân số gần 230.000 người, có khả năng đón 40 triệu lượt du khách mỗi năm.
Khi hoàn thiện, Vinhomes Green Paradise sẽ sở hữu tòa tháp 108 tầng, hồ nước mặn rộng 800 hecta, tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre), sân golf, khu vui chơi giải trí 122 ha với vườn thú mở Safari cùng cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour, tạo điểm nhấn biểu tượng cho đô thị biển phía Nam TP.HCM.
