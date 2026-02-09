Chợ hoa xuân TP.HCM bắt đầu đông khách, tiểu thương giữ sức cho tuần cao điểm

09/02/2026 18:15:00 +07:00

Ngày 22 tháng Chạp tại chợ hoa xuân công viên Hoàng Văn Thụ (TP.HCM), hàng trăm loại hoa được tiểu thương "cập bến", sẵn sàng cho tuần cao điểm sắp tới.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 9/2 (nhằm 22 tháng Chạp) tại các tụ điểm bán hoa Tết ở TP.HCM như: Công viên Gia Định, công viên Hoàng Văn Thụ, đường Phạm Văn Đồng, đường Mai Chí Thọ... hoa Tết đã đổ bộ, thu hút nhiều người dân đến tham quan, chọn mua.

Tại công viên Hoàng Văn Thụ, tiểu thương từ các tỉnh miền Tây, miền Trung đã tập trung về, đưa theo những xe tải chở hoa được trồng và chăm sóc suốt một năm qua.

Chợ hoa Tết công viên Gia Định cũng họp thâu đêm suốt sáng, từ lúc tiểu thương, nông dân đưa hoa về TP.HCM cho đến trưa 30 tháng Chạp, năm nay là 29.

Người dân đến tham quan, chọn mua hoa Tết.

Bên cạnh các loài hoa truyền thống ngày Tết như mai, đào, cúc, năm nay nhiều người dân lựa chọn hoa lan hồ điệp.

"Cúc mâm xôi vẫn mua. Tuy nhiên, năm nay nhà tôi mua thêm một ít hoa lan vì thấy rẻ, chỉ 70.000 đồng/cành, lại trưng được cả tháng", bà Xuân, khách hàng mua hoa Tết tại công viên Hoàng Văn Thụ nói.

Theo các tiểu thương, năm nay nhiều chi phí đầu vào tăng cao, trong khi giá bán vẫn được giữ nguyên so với các năm trước, khiến lợi nhuận giảm đáng kể. Vì vậy, những ngày này họ chủ yếu cầm chừng, chờ đến tuần cao điểm bắt đầu từ ngày 24 tháng Chạp để kỳ vọng tăng doanh thu.

"Một ô để bán 18-20m2 thế này, năm ngoái tôi thuê giá 3.000.000 đồng, năm nay tăng lên 4.500.000 đồng. Chưa kể vừa rồi mưa lũ, hoa chết nhiều, nên chợ năm nay không nhiều hoa như các năm trước", Anh Thuận (quê Đắk Lắk), tiểu thương có kinh nghiệm 13 năm bán tại chợ hoa công viên Hoàng Văn Thụ nói.

Với những chậu hoa có kích thước lớn, tiểu thương nhận giao tận nhà theo hình thức trọn gói.

Cúc đại đoá cao hơn 1 mét, có giá 1.800.000 đồng/cặp.

Không khí nhộn nhịp tại các chợ hoa Tết cũng tạo thêm nguồn thu cho người giao hàng. Nhiều người cho biết, vào mùa Tết, họ có thể kiếm được vài triệu đồng mỗi ngày từ việc giao hoa tại các điểm chợ.

Không chỉ mua hoa Tết, nhiều người còn tranh thủ diện áo dài, chụp ảnh xuân.

Người dân check-in vườn hoa Tết.

Bên cạnh các loài hoa đặc trưng của miền Nam, đào Bắc cũng đã xuất hiện tại chợ hoa này, với mức giá dao động từ 1 đến 150 triệu đồng, tùy theo tuổi cây.

Dù lượng khách khá đông, người bán cho biết thời điểm này chủ yếu là khách đi xem hoa, phần lớn vẫn chần chừ chưa mua.

