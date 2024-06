Chính phủ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đề án sắp xếp huyện, xã trước ngày 30/9

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 82 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2024. Tại nghị quyết, Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Nhiệm vụ này, Chính phủ chỉ đạo các đại phương phải hoàn thành trước ngày 30/9 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. (Ảnh: VGP)

Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; có biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ, thức ăn đường phố. Các đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, các tỉnh, thành cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Tập trung rà soát, kiểm tra ngay việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh, cho thuê trọ, "chung cư mini", xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chính phủ giao Bộ Công an tổ chức rà soát các quy định của pháp luật và điều kiện về phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra, phân loại, có giải pháp về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, "chung cư mini", kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Một nội dung khác được Chính phủ nêu rõ tại nghị quyết là Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc phát hành thêm 100.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia.

Bộ Tài chính cũng được yêu cầu khẩn trương ban hành văn bản theo thẩm quyền tiếp tục giảm các khoản thu phí, lệ phí áp dụng trong 6 tháng cuối năm 2024. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, ban hành quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Đáng chú ý, Bộ Tài Chính cũng được giao phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/6.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành tỷ giá linh hoạt nhằm ổn định thị trường ngoại tệ; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án và phản ứng chính sách kịp thời hơn, hiệu quả hơn với biến động của thị trường ngoại hối trong và ngoài nước.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay 1 - 2%.

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện nguyên nhân chậm giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội.

Ngân hàng Nhà nước khẩn trương có giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân, trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến đối tượng vay vốn, lãi suất, quy trình, thủ tục cho vay, việc hoàn thiện pháp lý dự án của chủ đầu tư với chính quyền địa phương..., theo yêu cầu của Chính phủ.

Cũng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng thường xuyên giám sát, đôn đốc các địa phương tập trung thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội năm 2024 được giao.