Thủ tướng phân công 25 thành viên Chính phủ làm việc với địa phương

Thủ tướng phân công thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp...

Ngày 6/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2179 phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

STTThành viên Chính phủĐịa phương theo dõi
1Thủ tướngHà Nội, TP.HCM, Cần Thơ
2Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình Hải Phòng, Quảng Ninh
3Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Nghệ An, Hà Tĩnh
4Phó Thủ tướng Lê Thành LongAn Giang
5Phó Thủ tướng Hồ Đức PhớcGia Lai, Đắk Lắk
6Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn Phú Thọ, Sơn La
7Phó Thủ tướng Nguyễn Chí DũngQuảng Trị
8Phó Thủ tướng Mai Văn ChínhĐồng Tháp, Tây Ninh
9Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang Thái Nguyên
10Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang Đà Nẵng, Hưng Yên
11Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài TrungHuế
12Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn SơnĐồng Nai, Ninh Bình
13Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị HồngVĩnh Long
14Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng Điện Biên
15Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng DiênLạng Sơn
16Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng MinhCao Bằng
17Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức ThắngLai Châu
18Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh HùngQuảng Ngãi
19Bộ trưởng Dân tộc - Tôn giáo Đào Ngọc DungThanh Hóa
20Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn HùngLâm Đồng
21Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim SơnCà Mau
22Bộ trưởng Y tế Đào Hồng LanBắc Ninh
23Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh TràLào Cai
24Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng PhongTuyên Quang
25Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải NinhKhánh Hòa

Các thành viên Chính phủ có nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác làm việc với địa phương định kỳ hàng quý (hoặc khi cần thiết) theo hình thức phù hợp, báo cáo Thủ tướng về nội dung, kết quả làm việc.

Trong đó phân tích rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành viên Chính phủ trực tiếp chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc tại địa phương được phân công làm việc theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật, đồng thời tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền, đảm bảo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Đồng thời, đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tới theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện các nhiệm vụ khác mà thành viên Chính phủ có thẩm quyền và theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thành viên Chính phủ có quyền yêu cầu các địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, phân công cán bộ phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đoàn công tác.

