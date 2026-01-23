Mỹ Đình rực sáng trong màn pháo hoa lớn nhất lịch sử mừng Đại hội Đảng thành công

Tối 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” diễn ra trong không khí trang trọng, sôi động, để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ đối với đông đảo người dân Thủ đô. Đây là hoạt động có ý nghĩa văn hóa - chính trị sâu sắc, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).